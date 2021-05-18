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18 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
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Спрогнозировавший кризис 2008 года инвестор сделал ставку против Tesla

Экономика
Спрогнозировавший кризис 2008 года инвестор сделал ставку против Tesla
wikipedia.org  /  Steve Jurvetson / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 18 мая. Предсказавший ипотечный кризис 2008 года американский инвестор Майкл Бьюрри поставил 534 млн долларов на спад акций производителя электрокаров Tesla.

Бьюрри также является прототипом одного из героев киноленты «Игры на понижение». Уведомление о ставке против компании Илона Маска фонд Scion Asset Management направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В документе отмечается, что Бьюрри приобрел пут-опционы на сумму 534,4 млн долларов на продажу 800,1 тысячи акций Tesla.

По подсчетам сервиса Whale Wisdom, отслеживающего сделки крупнейших фондов, данная позиция имеет самую большую долю в портфеле фонда Scion — 39,47%. Также сообщается, что данная ставка от инвестора на падение стоимости ценных бумаг производителя электрокаров не первая. Так, в декабре 2020 года Майкл Бьюрри сообщил в своем микроблоге Twitter, что его фонд открыл короткую позицию по бумагам tesla. Из-за этого сообщения они упали в цене на 7,5% на бирже.

Состояние основателя и генерального директора Tesla Илона Маска сократилось до 160,6 млрд долларов. Теперь бизнесмен занимает третью позицию рейтинга богатейших людей планеты.

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