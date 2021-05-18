Спрогнозировавший кризис 2008 года инвестор сделал ставку против Tesla

Нью-Йорк, 18 мая. Предсказавший ипотечный кризис 2008 года американский инвестор Майкл Бьюрри поставил 534 млн долларов на спад акций производителя электрокаров Tesla.

Бьюрри также является прототипом одного из героев киноленты «Игры на понижение». Уведомление о ставке против компании Илона Маска фонд Scion Asset Management направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В документе отмечается, что Бьюрри приобрел пут-опционы на сумму 534,4 млн долларов на продажу 800,1 тысячи акций Tesla.

По подсчетам сервиса Whale Wisdom, отслеживающего сделки крупнейших фондов, данная позиция имеет самую большую долю в портфеле фонда Scion — 39,47%. Также сообщается, что данная ставка от инвестора на падение стоимости ценных бумаг производителя электрокаров не первая. Так, в декабре 2020 года Майкл Бьюрри сообщил в своем микроблоге Twitter, что его фонд открыл короткую позицию по бумагам tesla. Из-за этого сообщения они упали в цене на 7,5% на бирже.

Состояние основателя и генерального директора Tesla Илона Маска сократилось до 160,6 млрд долларов. Теперь бизнесмен занимает третью позицию рейтинга богатейших людей планеты.