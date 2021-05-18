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18 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
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Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
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Советской актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу

Общество
Советской актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 18 мая. Секс-символ советского кинематографа Татьяна Бестаева попала в больницу с тяжелым заболеванием. После резкого ухудшения состояния актрисе пришлось ампутировать часть ноги.

Звезда знаменитого советского фильма «Тени забытых предков» в настоящее время проходит реабилитацию в одной из московских клиник. В больницу она попала несколько недель назад, а спустя время медики сообщили о необходимости хирургического вмешательства. Врачи ампутировали звезде стопу.

После операции Бестаева проводит время в комфортабельной палате и довольна условиями в больнице. Ежедневно она ходит на перевязки и обработку швов. По информации «Московского комсомольца», после выписки советской актрисе потребуется протез и, вероятно, специальное средство передвижения. Кроме того, артистке будут помогать социальные работники, поскольку она уже несколько лет живет одна. Супруг Бестаевой умер, а детей у нее не было.

После серьезного заболевания на сцену родного Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова возвращается известная советская актриса Алиса Фрейндлих. По информации источника ФАН, первый ее выход на сцену состоится 25 мая в рамках спектакля «Волнение».

актриса здоровье бестаева
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