Советской актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу

Москва, 18 мая. Секс-символ советского кинематографа Татьяна Бестаева попала в больницу с тяжелым заболеванием. После резкого ухудшения состояния актрисе пришлось ампутировать часть ноги.

Звезда знаменитого советского фильма «Тени забытых предков» в настоящее время проходит реабилитацию в одной из московских клиник. В больницу она попала несколько недель назад, а спустя время медики сообщили о необходимости хирургического вмешательства. Врачи ампутировали звезде стопу.

После операции Бестаева проводит время в комфортабельной палате и довольна условиями в больнице. Ежедневно она ходит на перевязки и обработку швов. По информации «Московского комсомольца», после выписки советской актрисе потребуется протез и, вероятно, специальное средство передвижения. Кроме того, артистке будут помогать социальные работники, поскольку она уже несколько лет живет одна. Супруг Бестаевой умер, а детей у нее не было.

После серьезного заболевания на сцену родного Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова возвращается известная советская актриса Алиса Фрейндлих. По информации источника ФАН, первый ее выход на сцену состоится 25 мая в рамках спектакля «Волнение».