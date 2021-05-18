Плановый полет двух ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ над Баренцевым морем показали на видео

Москва, 18 мая. Два стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что экипажи дальней авиации систематически выполняют полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. При этом все маневры самолетов Воздушно-космических сил РФ осуществляются согласно международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем. Продолжительность воздушной миссии составила более пяти часов.