Собака помогла полицейским узнать подробности смерти бездомного в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 мая. Правоохранители расследуют гибель бродяги в городе Тосно. Часть сведений им помогла найти служебная собака по кличке Зорро.

Стражи порядка воспользовались помощью собаки, так как на теле погибшего мужчины имелись кровавые следы. По ним пес привел правоохранителей в одну из квартир неподалеку от места ЧП. Там полицейские нашли одну пару обуви, совпадающую по проектору со следом обуви бродяги, сообщил источник ФАН в органах.

В квартире, как впоследствии выяснилось, проживает пара пенсионеров. Никто из пожилых людей лично погибшего не знал, однако они видели его несколько раз в городе. Найденные в квартире пенсионеров личные вещи бездомного направлены на экспертизу, расследование смертельного инцидента продолжается.