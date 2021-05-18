Росрыболовство заподозрили в сговоре с СЗРК и «Антеем»

Москва, 18 мая. Приказы Росрыболовства вызвали подозрения у Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в отношении ведомства могут начать проверку.

Мурманские компании Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум (СЗРК) и «Антей» из-за приказа Федерального агентства по рыболовству получили за время пандемии сверхдоходы, оценивающиеся в 5 миллиардов рублей. Российская прокуратура и ФАС изучат законность приказов ведомства, сообщает ИА «ГОСНОВОСТИ«.

Компании занимают близкое к монополистическому положение в сфере крабодобычи. ФАС подозревает, что глава Росрыболовства Илья Шестаков стремительно наращивал продажи инвестквот для СЗРК и «Антея», исходя из нерыночной мотивации.

Росрыболовство ранее выступило за то, чтобы продолжить выделять инвестиционные квоты для переработки минтая на Дальнем Востоке.