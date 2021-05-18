В офис белорусского портала tut.by пришли с обысками

Минск, 18 мая. Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля пришли, предположительно, с обысками в офис белорусского портала tut.by.

Осмотр также устроили и в квартирах сотрудников редакции, в частности в доме главного редактора Марины Золотовой, сообщили на самом портале. Сотрудники ДФР также посетили региональные офисы СМИ в Гродно и Бресте. Двери редакции в Минске заклеили полиэтиленом.

В конце 2020 года Экономический суд Минска лишил белорусский портал tut.by статуса средства массовой информации. Тогда в издании заявили, что они будут продолжать работать как интернет-ресурс. При этом журналисты больше не могут обращаться в госорганы за получением официальной информации, также им запретили освещать массовые мероприятия.

Генеральная прокуратура Белоруссии напомнила, что любой шаг в интернете фиксируется, сообщал ФАН. Это помогает правоохранителям установить личности нарушителей закона.