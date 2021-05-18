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18 мая 19:46
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новостей
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Общество
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Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера

Общество
Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
ТАСС  /  NICK UT / AP

Сегодня исполняется 124 года со дня рождения итало-американского кинорежиссера и продюсера, трижды лауреата премии «Оскар» Фрэнка Капры. В 1930-е годы, эпоху Золотого Голливуда, он получил больше наград, чем любой другой режиссер, а коммерческий успех его картин был неоспорим. Что неудивительно, ведь Капра был отнюдь не поверхностным творцом: с особым вниманием и уважением относился к литературному первоисточнику фильма и точечно работал с актерами.

В день рождения голливудского мастера ФАН вспоминает несколько его блестящих кинолент, которые с интересом и восторгом можно пересматривать и сегодня.

Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
Кадр из фильма «Леди на один день»  / 

Леди на один день (Lady for a Day, 1933)

Очаровательная и легкая комедия с элементами мелодрамы — не что иное как переосмысление сказочного сюжета «король на час». В центре повествования — бывшая аристократка, а ныне — уличная торговка яблоками, к которой приезжают родственники, не знающие о ее новом положении. Друзья девушки, бедняки и попрошайки, помогают ей разыграть перед родней забавный спектакль, в котором героиня становится той самой «леди на один день». В свое время картина номинировалась на «Оскар», но получила другую награду — триумфальный зрительский успех. Легкое сказочное развлечение помогло американцам отвлечься и увидеть на экране добрую и счастливую страну.

Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью»  / 

Это случилось однажды ночью (It Happened One Night, 1934)

Романтическая комедия с милейшей Клодетт Кольбер и блистательным Кларком Гейблом в главных ролях неожиданно для всех получила сразу пять статуэток «Оскар», в том числе как лучший фильм года. О невероятном зрительском успехе и говорить не приходится: простая и искренняя история любви безработного репортера и дочери миллионера пришлась всем по вкусу. Особенно — прекрасной половине аудитории, ведь в одной из сцен любимец публики Гейбл оказывается в кадре без рубашки и с голым торсом. Сцена произвела настолько сильное впечатление на зрителей, что вскоре производители обнаружили резкое падение спроса на майки.

Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
Кадр из фильма «Мистер Дидс переезжает в город»  / 

Мистер Дидс переезжает в город (Mr. Deeds Goes to Town, 1936)

В этой комедии с элементами социальной драмы маститый актер Гэри Купер, по мнению многих, сыграл одну из лучших ролей. Артист воплотил на экране героя нового типа, ранее не представленного в американском кино. На доброго и честного провинциала Лонгфеллоу Дидса, резко унаследовавшего огромное состояние, нападает продажная пресса. Парня даже объявляют сумасшедшим и устраивают ему суд, однако на защиту бедняги начинают вставать фермеры-работяги. Американский институт киноискусства включил картину в списки самых смешных и самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет. А в наградной копилке комедии значатся специальный приз Венецианского кинофестиваля и премия «Оскар» за лучшую режиссуру.

Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
кадр из фильма «Потерянный горизонт»  / 

Потерянный горизонт (Lost Horizon, 1937)

Философская и элегантная экранизация популярнейшего одноименного романа Джеймса Хилтона. По сюжету, разношерстная компания героев попадают в духовный центр человечества, мифическую страну Шангри-Ла. В этом райском месте им придется заглянуть в себя и найти ответы на многие животрепещущие вопросы. В свое время лента претендовала на «Оскар» в целых семи номинациях, но одержала победу лишь за монтаж и работу художника. А превышение производственного бюджета на 776 тысяч долларов внесло раздор в творческие отношения между студией Columbia Pictures, режиссером Фрэнком Капрой и его постоянным сценаристом Робертом Рискином. У фильма вообще не самая простая судьба: его выпускали повторно два раза, после чего он был вообще утрачен. К счастью, картину восстановили и в 2016 году включили в Национальный реестр фильмов.

Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»  / 

Эта замечательная жизнь (It's a Wonderful Life, 1947)

Бессменная классика Голливуда и настоящая кинематографическая притча. Сюжет действительно напоминает назидательный рассказ: уставший от проблем и невзгод главный герой решает покончить с собой, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь помогла другим. Главные роли в жизнеутверждающей и светлой истории исполнили американские кинозвезды Джеймс Стюарт и Донна Рид.

Этот замечательный Фрэнк Капра: 124 года со дня рождения режиссера
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»  / 

Несмотря на оскаровские номинации и премию «Золотой глобус», на выходе в прокат лента вообще не возымела успеха у зрителей. Однако в 1970-х годах картину стали регулярно крутить на американском телевидении в канун Рождества, что довольно быстро стало традицией и принесло ей заслуженную популярность. Несмотря на то, что низкие сборы разорили продюсерскую компанию Капры и привели к спаду его карьеры, сам режиссер считал семейную драму лучшим кино в своей карьере. И не он один: «Эта замечательная жизнь» давно находится во всевозможных хвалебных списках и помещена в Национальный реестр фильмов.

кино фильмы голливуд
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