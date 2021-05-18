Полиция Воронежа проверяет информацию о «стрелявшем» у школы мужчине

Воронеж, 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку информации от учеников школы №85, которые видели вооруженного мужчину и якобы слышали звук выстрела.

В настоящее время у школы работают полицейские, сообщил руководитель пресс-службы мэрии Воронежа Никита Чеботарев. Администрация школы обратилась в полицию после того, как дети увидели за забором мужчину с предметом, похожим на пистолет. После демонстрации пистолета детям мужчина отошел от ограды и раздался громкий хлопок, похожий на выстрел.

Администрация школы приняла решение немедленно вызвать группу быстрого реагирования. Сотрудники правоохранительных органов установили в ходе проверки, что никто в результате возможной стрельбы не пострадал.