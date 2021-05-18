Модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет

Лос-Анджелес, 18 мая. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлен ее новорожденный ребенок.

Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет. Прежде ей приписывали рождение ребенка, когда два года назад она выложила фото в День матери с малышом на руках. Однако эти слухи так и не нашли подтверждения.

Теперь же знаменитость отметила в описании к новой публикации, что счастлива стать матерью «прекрасного маленького благословения».

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей матерью. Для меня такая честь иметь в своей жизни эту нежную душу, что нет слов, чтобы описать жизненную связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел», — трогательно оповестила о пополнении в семье Кэмпбелл.

Кто является отцом ребенка, неизвестно. Не исключено, что супермодель воспользовалась услугами суррогатной матери или взяла ребенка из детского дома.

Наоми Кэмпбелл ни разу не была замужем. У знаменитости был яркий роман с российским предпринимателем Владиславом Дорониным, однако влюбленные разошлись со скандалом. В прошлом году модель подала на бывшего избранника в суд.