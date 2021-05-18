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18 мая 19:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Психолог Абравитова объяснила, почему Петербург возглавил антирейтинг мест для отдыха

Общество
Психолог Абравитова объяснила, почему Петербург возглавил антирейтинг мест для отдыха
pixabay.com  /  KiraHundeDog

Из-за воздействия ряда факторов жители Северной столицы могут быть склонны к проявлениям неуправляемой агрессии. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что по числу правонарушений Санкт-Петербург возглавил туристический антирейтинг мест для отдыха.

«Существует такое понятие — мифологизация. Например, к какому-то городу приклеился ярлык культурной столицы. Может быть, уже давно прошли те времена, когда это звание было справедливым, а мы по привычке продолжаем так же называть. Я допускаю, что в Северной столице сейчас может быть совершенно другая обстановка», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова отметила, что рядовые граждане, как правило, склонны излишне романтизировать образ свободных художников, живущих на берегах Невы.

«Питер всегда привлекал и рождал достаточно креативных людей. Может быть, город и представляет собой культурную столицу. Только вот культура бывает разной. Например, альтернативная. Креативность творческих людей частенько сопряжена с употреблением алкоголя и некой бесшабашностью, излишней эмоциональностью», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Абравитова объяснила, почему Питер возглавил антирейтинг мест для отдыха
instagram.com  / @marianna_abravitova

В завершение она обратила внимание на еще одно любопытное обстоятельство.

«Санкт-Петербург построен на болотах. Словно наперекор чему-то. Там и с погодой не все хорошо. Мы все знаем, что такое — отсутствие солнечных лучей, дождливая погода. Это всегда депрессивное состояние, отсутствие витамина D. Под воздействием этих факторов люди могут быть склонны к проявлению неуправляемой агрессии», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова сделала неожиданный вывод о личности Юрия Гагарина.

санкт-петербург психолог абравитова
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