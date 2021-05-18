Психолог Абравитова объяснила, почему Петербург возглавил антирейтинг мест для отдыха

Из-за воздействия ряда факторов жители Северной столицы могут быть склонны к проявлениям неуправляемой агрессии. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что по числу правонарушений Санкт-Петербург возглавил туристический антирейтинг мест для отдыха.

«Существует такое понятие — мифологизация. Например, к какому-то городу приклеился ярлык культурной столицы. Может быть, уже давно прошли те времена, когда это звание было справедливым, а мы по привычке продолжаем так же называть. Я допускаю, что в Северной столице сейчас может быть совершенно другая обстановка», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова отметила, что рядовые граждане, как правило, склонны излишне романтизировать образ свободных художников, живущих на берегах Невы.

«Питер всегда привлекал и рождал достаточно креативных людей. Может быть, город и представляет собой культурную столицу. Только вот культура бывает разной. Например, альтернативная. Креативность творческих людей частенько сопряжена с употреблением алкоголя и некой бесшабашностью, излишней эмоциональностью», — пояснила собеседница ФАН.

instagram.com / @marianna_abravitova

В завершение она обратила внимание на еще одно любопытное обстоятельство.

«Санкт-Петербург построен на болотах. Словно наперекор чему-то. Там и с погодой не все хорошо. Мы все знаем, что такое — отсутствие солнечных лучей, дождливая погода. Это всегда депрессивное состояние, отсутствие витамина D. Под воздействием этих факторов люди могут быть склонны к проявлению неуправляемой агрессии», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова сделала неожиданный вывод о личности Юрия Гагарина.