Александр Кержаков покинул «Томь» и может возглавить «Нижний Новгород»

Томск, 18 мая. Пресс-служба «Томи» сообщила, что возглавлявший команду Александр Кержаков покинул пост главного тренера.

Томская «Томь» на официальном сайте сообщила, что Александр Кержаков и члены его тренерского штаба завершили работу в команде. У них закончился срок действий контрактов. В минувшем сезоне ФНЛ «Томь» набрала 41 очко и заняла 18-е место в турнирной таблице, вылетев в ПФЛ.

Журналисты «Матч ТВ» сообщили, что Кержаков является основным претендентом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». В следующем сезоне команда из одноименного города выступит в РПЛ.

Ранее стало известно, что Игорь Акинфеев может завершить профессиональную карьеру. С 2003 года вратарь выступает за основной состав московского ЦСКА.