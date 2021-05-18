Слухи о возможном вторжении инопланетян в США вызвали неоднозначную реакцию у британцев

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 18:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Все новости
18 мая 18:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Все новости

Слухи о возможном вторжении инопланетян в США вызвали неоднозначную реакцию у британцев

Армия
Слухи о возможном вторжении инопланетян в США вызвали неоднозначную реакцию у британцев
pixabay.com  /  kellepics

Вашингтон, 18 мая. Американский сенатор Марко Рубио заявил о реальности угрозы от НЛО — доклад на соответствующую тематику, который планируется обнародовать в июне, уже готовит Пентагон.

Рубио полагает, что перспектива вторжения в воздушное пространство США самолетов, дронов или кораблей пришельцев должна вызывать более осознанную, серьезную реакцию, пишет «Ньюинформ».

«Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа поступающих данных. Чтобы был реестр и велся анализ — до тех пор, пока мы не получим ответы. Может быть, ларчик просто открывался. А может, и нет», — заявил Рубио.

Однако, как и предполагалось, слухи о возможном появлении НЛО в Соединенных Штатах вызвали неоднозначную реакцию — читатели Daily Mail поделились своим мнением на этот счет. Так, по мнению пользователя с ником None, на самом деле пресловутые НЛО — это секретные самолеты ВВС США, которые в Пентагоне не намерены «афишировать».

«Надеюсь, они не попросят, чтобы их отвели к нашему лидеру!» — пишет другой читатель газеты JustJen.

Некоторые пользователи отнеслись к публикации с юмором.

«Да Байден сам инопланетянин. Только медлительный и тупой», — съязвил MizzMolly.

Экс-сенатор США Гарри Рид ранее и вовсе заявил о причастности России к появлению НЛО «в форме пирамиды» над кораблем ВМС США. В апреле прошлого года Пентагон обнародовал три видеозаписи ВМС США, на которых предположительно зафиксированы неопознанные объекты, пишет RT.

сша рубио нло
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56560 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45817 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31163 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24608 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18861 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Армия / Слухи о возможном вторжении инопланетян в США вызвали неоднозначную реакцию у британцев
Рейтинг@Mail.ru