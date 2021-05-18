Слухи о возможном вторжении инопланетян в США вызвали неоднозначную реакцию у британцев

Вашингтон, 18 мая. Американский сенатор Марко Рубио заявил о реальности угрозы от НЛО — доклад на соответствующую тематику, который планируется обнародовать в июне, уже готовит Пентагон.

Рубио полагает, что перспектива вторжения в воздушное пространство США самолетов, дронов или кораблей пришельцев должна вызывать более осознанную, серьезную реакцию, пишет «Ньюинформ».

«Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа поступающих данных. Чтобы был реестр и велся анализ — до тех пор, пока мы не получим ответы. Может быть, ларчик просто открывался. А может, и нет», — заявил Рубио.

Однако, как и предполагалось, слухи о возможном появлении НЛО в Соединенных Штатах вызвали неоднозначную реакцию — читатели Daily Mail поделились своим мнением на этот счет. Так, по мнению пользователя с ником None, на самом деле пресловутые НЛО — это секретные самолеты ВВС США, которые в Пентагоне не намерены «афишировать».

«Надеюсь, они не попросят, чтобы их отвели к нашему лидеру!» — пишет другой читатель газеты JustJen.

Некоторые пользователи отнеслись к публикации с юмором.

«Да Байден сам инопланетянин. Только медлительный и тупой», — съязвил MizzMolly.

Экс-сенатор США Гарри Рид ранее и вовсе заявил о причастности России к появлению НЛО «в форме пирамиды» над кораблем ВМС США. В апреле прошлого года Пентагон обнародовал три видеозаписи ВМС США, на которых предположительно зафиксированы неопознанные объекты, пишет RT.