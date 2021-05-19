Украине предрекли неизбежный обвал экономики

Валютный обвал неизбежен, поскольку бюджет Украины искусственно надут странами Запада. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране серьезный экономический кризис из-за долговых обязательств. Он отметил, что правительство продолжает выпуск ценных бумаг для финансирования дефицита бюджета, общий объем облигаций внутреннего государственного валютного займа достиг 36 млрд долларов.

«Это — огромная сумма! Это больше, чем мы получаем от МВФ или еще от кого-либо», — отметил Суслов.

По его словам, пока иностранцы покупают облигации, в страну идет поток валюты. Из-за этого возникает финансовая пирамида, в которой также принимают участие украинские банки, вкладывающие средства в облигации, а не в реальный сектор экономики. Но скоро возникнет ситуация, когда нерезиденты откажутся от покупок облигаций, а украинские банки начнут от них быстро избавляться.

«Будет и необеспеченная эмиссия гривны, и ее глубокая девальвация, и скачок инфляции, и тяжелейший бюджетный кризис. А вслед за этим — и тяжелый социально-политический кризис», — считает Суслов.

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Экс-министр считает, что пока падение курса гривны сегодня сдерживается ростом цен на украинское сырье. Но цикл скоро закончится, наступит новый, и тогда стоит ждать снижения курса и падения экспорта. По мнению экономиста, острая фаза кризиса наступит уже в следующем году, поскольку сегодня правительство своей ошибочной политикой закладывает будущий практически неизбежный обвал финансовой пирамиды из долговых обязательств, в результате чего произойдет эмиссия гривны, ее глубокая девальвация, скачок инфляции и тяжелейший кризис.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал слова Виктора Суслова. По его словам, фактически все предсказания бывшего министра экономики сбылись, поэтому ему можно доверять.

«Начнем с того, что Виктор Суслов — единственный сегодня человек на Украине, который разбирается в украинской экономике. Фактически все его прогнозы сбылись. Он прав, когда говорит о том, что сегодня страна переживает тяжелейшие экономические времена. Виктор Суслов — единственный неангажированный политик, он всегда говорит сугубо сухими цифрами. Он подтвердил, что Украина сегодня при таком развитии не имеет экономического потенциала. Страна живет лишь благодаря финансовой помощи западных стран, которая поддерживает на плаву государство лишь для противодействия его соседям, непосредственно — России», — сказал собеседник ФАН.

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Также бывший депутат Рады отметил, что Украина — уже давным-давно банкрот, единственное, что удерживает страну на плаву — дотации со стороны Запада.

«Все средства, которые сегодня выделяются Украине Международным валютным фондом и другими иностранными государствами, выделяются, чтобы противопоставить ее России. Можно согласиться с Виктором Сусловым на 1000%, что Украина — уже давным-давно банкрот. Ее просто поддерживают на плаву заокеанские «партнеры». Если бы не было этой помощи, то при такой враждебной экономике к собственному народу и России Украины уже давно бы не существовало. Даже в математическом банковском понятии страна существует искусственно. Валютный обвал неизбежен, поскольку бюджет Украины искусственно надут странами Запада», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинской экономике грозит серьезный удар от Европейского союза.