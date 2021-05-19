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19 мая 06:25
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Украине предрекли неизбежный обвал экономики

Украина
Украине предрекли неизбежный обвал экономики
Федеральное агентство новостей  / 

Валютный обвал неизбежен, поскольку бюджет Украины искусственно надут странами Запада. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране серьезный экономический кризис из-за долговых обязательств. Он отметил, что правительство продолжает выпуск ценных бумаг для финансирования дефицита бюджета, общий объем облигаций внутреннего государственного валютного займа достиг 36 млрд долларов.

«Это — огромная сумма! Это больше, чем мы получаем от МВФ или еще от кого-либо», — отметил Суслов.

По его словам, пока иностранцы покупают облигации, в страну идет поток валюты. Из-за этого возникает финансовая пирамида, в которой также принимают участие украинские банки, вкладывающие средства в облигации, а не в реальный сектор экономики. Но скоро возникнет ситуация, когда нерезиденты откажутся от покупок облигаций, а украинские банки начнут от них быстро избавляться.

«Будет и необеспеченная эмиссия гривны, и ее глубокая девальвация, и скачок инфляции, и тяжелейший бюджетный кризис. А вслед за этим — и тяжелый социально-политический кризис», — считает Суслов.

Украине предрекли неизбежный обвал экономики
wikipedia.org  / IgorTurzh / CC BY-SA 4.0

Экс-министр считает, что пока падение курса гривны сегодня сдерживается ростом цен на украинское сырье. Но цикл скоро закончится, наступит новый, и тогда стоит ждать снижения курса и падения экспорта. По мнению экономиста, острая фаза кризиса наступит уже в следующем году, поскольку сегодня правительство своей ошибочной политикой закладывает будущий практически неизбежный обвал финансовой пирамиды из долговых обязательств, в результате чего произойдет эмиссия гривны, ее глубокая девальвация, скачок инфляции и тяжелейший кризис.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал слова Виктора Суслова. По его словам, фактически все предсказания бывшего министра экономики сбылись, поэтому ему можно доверять.

«Начнем с того, что Виктор Суслов — единственный сегодня человек на Украине, который разбирается в украинской экономике. Фактически все его прогнозы сбылись. Он прав, когда говорит о том, что сегодня страна переживает тяжелейшие экономические времена. Виктор Суслов — единственный неангажированный политик, он всегда говорит сугубо сухими цифрами. Он подтвердил, что Украина сегодня при таком развитии не имеет экономического потенциала. Страна живет лишь благодаря финансовой помощи западных стран, которая поддерживает на плаву государство лишь для противодействия его соседям, непосредственно — России», — сказал собеседник ФАН.

Украине предрекли неизбежный обвал экономики
instagram.com  / @alekseizhuravko

Также бывший депутат Рады отметил, что Украина — уже давным-давно банкрот, единственное, что удерживает страну на плаву — дотации со стороны Запада.

«Все средства, которые сегодня выделяются Украине Международным валютным фондом и другими иностранными государствами, выделяются, чтобы противопоставить ее России. Можно согласиться с Виктором Сусловым на 1000%, что Украина — уже давным-давно банкрот. Ее просто поддерживают на плаву заокеанские «партнеры». Если бы не было этой помощи, то при такой враждебной экономике к собственному народу и России Украины уже давно бы не существовало. Даже в математическом банковском понятии страна существует искусственно. Валютный обвал неизбежен, поскольку бюджет Украины искусственно надут странами Запада», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинской экономике грозит серьезный удар от Европейского союза.

украина экономика кризис журавко
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