Северная Македония высылает российского дипломата. События дня

Северная Македония высылает российского дипломата
Северная Македония депортирует российского дипломата. МИД балканской страны объявил персоной нон грата посла Сергея Баздникина и дал ему неделю на сборы. Такой недружественный шаг можно расценить как поддержку Праги. Еще 8 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности по надуманному делу о взрывах во Врбетице. В нашем посольстве в Скопье уже заявили об ответных шагах, которые последуют за русофобским выпадом Северной Македонии.
Миротворцы РФ доставили 150 тонн гумпомощи в Карабах
Федеральное агентство новостей / Петр Краснов
Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в отдаленные населенные пункты Аскеранского района Нагорного Карабаха. Ценный груз собрали общественные организации и благотворительные фонды России. Местные жители получили вещи первой необходимости, одежду, предметы гигиены, детские игрушки. К этой акции хорошо подготовились. Накануне офицеры Центра гуманитарного реагирования выяснили точное количество многодетных семей и вынужденных переселенцев. С ноября 2020 года, когда был подписан трехсторонний договор между Россией, Арменией и Азербайджаном, наши миротворцы доставили жителям региона более 150 тонн гуманитарных грузов. В том числе медицинское оборудование и наборы первичной диагностики.
Роспотребнадзор приостановил работу «Детского мира» на Лубянке
Кадр из трейлера к фильму «Майор Гром» /
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке в Москве из-за нарушений антиковидных мер. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Поводом для временного закрытия легендарного «Детского мира» послужило проведение в супермаркете встречи поклонников и создателей фильма «Майор Гром. Чумной доктор». 16 мая на автограф-сессию с актерами нашумевшей картины собралась огромная толпа фанатов. При этом большинство участников не надевали маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. И все это на фоне роста числа заболевших коронавирусом в столице за последние дни. По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в отношении акционерского общества «Лубянка-девелопмент» было возбуждено административное расследование и введен временный запрет деятельности. В последующем материалы будут переданы в Тверской районный суд Москвы.