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Экономика
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Все новости
18 мая 19:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Северная Македония высылает российского дипломата. События дня

ФАН-ТВ
Северная Македония высылает российского дипломата. События дня
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

 

Северная Македония высылает российского дипломата

Северная Македония депортирует российского дипломата. МИД балканской страны объявил персоной нон грата посла Сергея Баздникина и дал ему неделю на сборы. Такой недружественный шаг можно расценить как поддержку Праги. Еще 8 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности по надуманному делу о взрывах во Врбетице. В нашем посольстве в Скопье уже заявили об ответных шагах, которые последуют за русофобским выпадом Северной Македонии.

Миротворцы РФ доставили 150 тонн гумпомощи в Карабах

Северная Македония высылает российского дипломата. События дня
Федеральное агентство новостей  / Петр Краснов

Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в отдаленные населенные пункты Аскеранского района Нагорного Карабаха. Ценный груз собрали общественные организации и благотворительные фонды России. Местные жители получили вещи первой необходимости, одежду, предметы гигиены, детские игрушки. К этой акции хорошо подготовились. Накануне офицеры Центра гуманитарного реагирования выяснили точное количество многодетных семей и вынужденных переселенцев. С ноября 2020 года, когда был подписан трехсторонний договор между Россией, Арменией и Азербайджаном, наши миротворцы доставили жителям региона более 150 тонн гуманитарных грузов. В том числе медицинское оборудование и наборы первичной диагностики.

Роспотребнадзор приостановил работу «Детского мира» на Лубянке

Северная Македония высылает российского дипломата. События дня
Кадр из трейлера к фильму «Майор Гром»  / 

Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке в Москве из-за нарушений антиковидных мер. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Поводом для временного закрытия легендарного «Детского мира» послужило проведение в супермаркете встречи поклонников и создателей фильма «Майор Гром. Чумной доктор». 16 мая на автограф-сессию с актерами нашумевшей картины собралась огромная толпа фанатов. При этом большинство участников не надевали маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. И все это на фоне роста числа заболевших коронавирусом в столице за последние дни. По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в отношении акционерского общества «Лубянка-девелопмент» было возбуждено административное расследование и введен временный запрет деятельности. В последующем материалы будут переданы в Тверской районный суд Москвы.
россия роспотребнадзор нагорный карабах чехия миротворцы высылка дипломатов детский магазин северная македония майор гром
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