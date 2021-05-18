Северная Македония высылает российского дипломата. События дня

Северная Македония высылает российского дипломата Северная Македония депортирует российского дипломата. МИД балканской страны объявил персоной нон грата посла Сергея Баздникина и дал ему неделю на сборы. Такой недружественный шаг можно расценить как поддержку Праги. Еще 8 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности по надуманному делу о взрывах во Врбетице. В нашем посольстве в Скопье уже заявили об ответных шагах, которые последуют за русофобским выпадом Северной Македонии.

Миротворцы РФ доставили 150 тонн гумпомощи в Карабах Федеральное агентство новостей / Петр Краснов Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в отдаленные населенные пункты Аскеранского района Нагорного Карабаха. Ценный груз собрали общественные организации и благотворительные фонды России. Местные жители получили вещи первой необходимости, одежду, предметы гигиены, детские игрушки. К этой акции хорошо подготовились. Накануне офицеры Центра гуманитарного реагирования выяснили точное количество многодетных семей и вынужденных переселенцев. С ноября 2020 года, когда был подписан трехсторонний договор между Россией, Арменией и Азербайджаном, наши миротворцы доставили жителям региона более 150 тонн гуманитарных грузов. В том числе медицинское оборудование и наборы первичной диагностики.