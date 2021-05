Полиция Боливии уничтожила три крупные нарколаборатории

Ла-Пас, 18 мая. Власти Боливии нанесли мощный удар по наркоторговле, обнаружив и уничтожив три крупные нарколаборатории. Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции.

Полиция обнаружила замаскированные лаборатории по производству наркотиков в глубине заповедных лесов и национальных парков на востоке провинции Бени, в центре Кочабамбы и в Санта-Крус. По информации полиции, эти лаборатории могут производить до 910 кг кокаина в день.

