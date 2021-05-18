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Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
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Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
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Полиция Боливии уничтожила три крупные нарколаборатории

Весь мир
Полиция Боливии уничтожила три крупные нарколаборатории
PrScr Twitter  /  @FELCN_noticias

Ла-Пас, 18 мая. Власти Боливии нанесли мощный удар по наркоторговле, обнаружив и уничтожив три крупные нарколаборатории. Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции.

Полиция обнаружила замаскированные лаборатории по производству наркотиков в глубине заповедных лесов и национальных парков на востоке провинции Бени, в центре Кочабамбы и в Санта-Крус. По информации полиции, эти лаборатории могут производить до 910 кг кокаина в день.

Заместитель министра социальной защиты и контролируемых веществ Хайме Мамани сообщил, что команды по борьбе с наркоторговлей в течение последних четырех месяцев изъяли рекордные 7,41 тонн кокаина.

«Мы проводим операции по всей территории страны, на границах и в тех областях, где ранее не велась борьба с наркоторговлей» , заявил Мамани.

Отделение полиции по борьбе с наркоторговлей также продолжили уничтожение урожая коки в традиционных зонах культивации Лос-Юнгас и Эль-Чапаре, где выращивание растения было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который раньше сам занимался производством коки, повысил квоты на легальное производство этого растения. Нынешний президент Луис Арсе сохранил эти квоты, однако распорядился уничтожать все, что производится сверх меры.

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Боливии Тьерри Ростан отметил, что пандемия и связанный с ней экономический кризис привели к росту культивации листьев коки и незаконному производству наркотических веществ.

«Наркоторговля никогда не останавливается, преступники всегда продолжают экспорт веществ, и в такие периоды экономического кризиса некоторые люди ищут способы выживания, поэтому часто присоединяются к организованным преступным группировкам. Это настоящая проблема», отметил Ростан.

В связи с тем, что в 2020 году уничтожение урожая листьев коки было приостановлено, власти зарегистрировали существенное увеличение площади незаконных посевов.

боливия кокаин наркоторговля
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