Полиция Боливии уничтожила три крупные нарколаборатории

Ла-Пас, 18 мая. Власти Боливии нанесли мощный удар по наркоторговле, обнаружив и уничтожив три крупные нарколаборатории. Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции.

Полиция обнаружила замаскированные лаборатории по производству наркотиков в глубине заповедных лесов и национальных парков на востоке провинции Бени, в центре Кочабамбы и в Санта-Крус. По информации полиции, эти лаборатории могут производить до 910 кг кокаина в день.

#Bolivia | Bolivian authorities reported the discovery and destruction of three mega factories with the capacity to produce up to 910 kg of crack a day.https://t.co/C78huv3tsL — teleSUR English (@telesurenglish) May 18, 2021

Заместитель министра социальной защиты и контролируемых веществ Хайме Мамани сообщил, что команды по борьбе с наркоторговлей в течение последних четырех месяцев изъяли рекордные 7,41 тонн кокаина.

«Мы проводим операции по всей территории страны, на границах и в тех областях, где ранее не велась борьба с наркоторговлей» , — заявил Мамани.

Отделение полиции по борьбе с наркоторговлей также продолжили уничтожение урожая коки в традиционных зонах культивации Лос-Юнгас и Эль-Чапаре, где выращивание растения было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который раньше сам занимался производством коки, повысил квоты на легальное производство этого растения. Нынешний президент Луис Арсе сохранил эти квоты, однако распорядился уничтожать все, что производится сверх меры.

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Боливии Тьерри Ростан отметил, что пандемия и связанный с ней экономический кризис привели к росту культивации листьев коки и незаконному производству наркотических веществ.

«Наркоторговля никогда не останавливается, преступники всегда продолжают экспорт веществ, и в такие периоды экономического кризиса некоторые люди ищут способы выживания, поэтому часто присоединяются к организованным преступным группировкам. Это настоящая проблема», — отметил Ростан.

В связи с тем, что в 2020 году уничтожение урожая листьев коки было приостановлено, власти зарегистрировали существенное увеличение площади незаконных посевов.