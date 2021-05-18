Суд Киева примет решение об аресте Медведчука 21 мая

Киев, 18 мая. Печорский суд в Киеве примет решение о том, оставить ли лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашним арестом 21 мая в полдень.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. СМИ сообщали, что адвокаты Медведчука подали апелляцию на решение суда. Соратники главы политсовета ОПЗЖ заявляли, что правящая верхушка Украины своими действиями против главы партии намерена построить в стране тоталитарный режим и хочет уничтожить любую политическую альтернативу.