Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне

Знаменитый американский бандит Аль Капоне был известен своими жестокими убийствами — однако посадили его лишь за неуплату налогов, которую смогли доказать. Этот прием — привлечение к ответственности по обвинению, которое проще всего предъявить — с тех пор использовался правоохранительными органами всего мира неоднократно, и КГБ Республики Беларусь не стал исключением. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении должностных лиц новостного портала Тut.by уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тut.by также называют «белорусским Яндексом» — к 2019 году его посещали более 60% всех интернет-пользователей страны. Однако в 2020 году журналисты портала начали освещать протесты в республике, начавшиеся после президентских выборов, и их оценка политической ситуации в государстве стала расходиться с мнением большинства белорусских СМИ.

«Есть один старый и крайне уместный по отношению к данной ситуации советский анекдот, — вспомнил Межевич. — Мужик подходит к газетному киоску и спрашивает: сегодняшние газеты есть? А продавец ему отвечает: «Правды» нет, «Известий» — тоже. Остался только «Труд» за две копейки. Брать будете?»

Политолог заметил, что в то время, когда портал Тut.by только зарождался, он был «разумно центристским», предоставляя возможность для выражения своего мнения всем сторонам.

«Это была своего рода диалоговая площадка, где люди могли оценить то или иное явление в общественной жизни, никого особо не «убивая» в комментариях, — отметил эксперт. — Но это было давно. Год назад умер основатель портала Юрий Зиссер, который был достаточно либеральных взглядов, но считал, что прямая конфронтация с властью, во-первых, не даст никакого результата, а во-вторых, непонятно чем закончится».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Однако, продолжил собеседник ФАН, после президентских выборов 9 августа 2020 года мнение общества относительно их результатов разделилось — и с этого момента началась «резкая радикализация» Тut.by, который стал публиковать большое количество непроверенной информации и откровенных фейков.

«Портал больше не был центристским — он стал агрегатором повестки, которую продвигала радикальная оппозиция, — подчеркнул Межевич. — И те вещи, что Тut.by публиковал последние месяцы, я бы назвал не иначе как призывами к свержению действующей власти».

Политолог задался вопросом: есть ли в мире сегодня государства, которые потерпят на своей территории подобный сетевой ресурс?

«Ответ очевиден: таких стран не существует, — убежден эксперт. — Что же касается Тut.by, то этому порталу неоднократно выносились предупреждения. И, насколько мне известно, имели место быть даже конфиденциальные встречи руководства портала и представителей власти — последние христом богом просили не создавать взрывоопасную ситуацию в стране и придерживаться хоть каких-то норм журналистской этики. К сожалению, эти призывы услышаны не были — и то, что мы наблюдаем сегодня в Минске, являет собой американизированную стилистику уголовного преследования, когда обвинение предъявляется в связи с финансированием и неуплатой налогов, а не в связи с деятельностью субъекта».

Собеседник ФАН вспомнил про Аль Капоне, которого никак не могли посадить за совершаемые им убийства, но сумели наказать за налоговое нарушение.