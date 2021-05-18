Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле

Москва, 18 мая. Новые артефакты на месте Мамаева побоища обнаружили археологи, сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Для этого специалисты вскрыли почву почти на 80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор. При этом грунт снимали пластами по 20–30 сантиметров для досконального изучения почвы.

В числе новых находок на Куликовом поле — два наконечника стрел и калачевидное кресало. Большой интерес у ученых также вызвали найденные детали конской сбруи. Все найденные предметы отнесли к реликвиям Мамаева побоища.

Ранее археологи нашли останки неизвестного вида рептилии в Австралии. Вероятнее всего, животное имело родственную связь с крокодилом.