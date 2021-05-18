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18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле

Наука
Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле
pixabay.com

Москва, 18 мая. Новые артефакты на месте Мамаева побоища обнаружили археологи, сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Для этого специалисты вскрыли почву почти на 80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор. При этом грунт снимали пластами по 20–30 сантиметров для досконального изучения почвы.

В числе новых находок на Куликовом поле — два наконечника стрел и калачевидное кресало. Большой интерес у ученых также вызвали найденные детали конской сбруи. Все найденные предметы отнесли к реликвиям Мамаева побоища.

Ранее археологи нашли останки неизвестного вида рептилии в Австралии. Вероятнее всего, животное имело родственную связь с крокодилом.

раскопки куликово поле реликвии
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Все новости / Наука / Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле
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