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18 мая 18:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Тишины не будет: в Петербурге состоится премьера концерта «Теория противоположностей»

Видео
Тишины не будет: в Петербурге состоится премьера концерта «Теория противоположностей»

В городе на Неве проходят генеральные репетиции концерта «Теория противоположностей».

Жители Петербурга станут свидетелями уникального представления. В ДК имени Ленсовета 19 мая состоится концерт «Теория противоположностей».

С помощью культовых хитов и авторских песен создатели расскажут историю о хитросплетениях человеческой души и двойственности любовных отношений. Проводниками зрителей в загадочный мир музыки станут знаменитые артисты —  Иван Ожогин, Игорь Кроль, Кирилл Гордеев, Вера Свешникова и Елена Газаева.

«Работа в жанре мюзикла одна из самых сложных для музыкантов и музыкального руководителя. Потому что музыка является не только аккомпанементом к песни, а частью сюжета, действия. Мы помогаем актерам раскрыть своего героя и взаимоотношения с другими персонажами», — рассказывает музыкальный руководитель Артем Пантелеев.

Однако исполнители главных ролей обижаются, когда «Теорию противоположностей» относят к мюзиклам. По их словам, шоу правильнее назвать концептуальным концертом.

«Это нечто среднее между мюзиклом и концертом. Это концерт, в котором есть драматическая линия и действие. Все участники являются персонажами, которые взаимодействуют друг с другом», — считает актер Игорь Кроль.

Сейчас артисты полностью погружены в репетиции перед предстоящей премьерой. Они исполнят любимые композиции легендарных Queen и Enigma, а также песни на стихи Андрея Пастушенко. Музыкальный руководитель Артем Пантелеев заявил, что все выступления связаны единой историей.

«У нас есть моменты, где мы переходим с музыкальной подложкой через стихи к следующей композиции. У нас все объединено, не будет никогда тишины. Каждый момент — это логическая вещь», — объясняет он.

Организаторы рассказали, что «Теория противоположностей» удивит зрителей не только мастерским исполнением хитов, но и ярким шоу. Необычные костюмы и светодиодное представление станут дополнением сценического действия.

петербург концерт мюзикл теория противоположностей
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Все новости / Видео / Тишины не будет: в Петербурге состоится премьера концерта «Теория противоположностей»
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