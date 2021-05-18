Тишины не будет: в Петербурге состоится премьера концерта «Теория противоположностей»

В городе на Неве проходят генеральные репетиции концерта «Теория противоположностей».

Жители Петербурга станут свидетелями уникального представления. В ДК имени Ленсовета 19 мая состоится концерт «Теория противоположностей».

С помощью культовых хитов и авторских песен создатели расскажут историю о хитросплетениях человеческой души и двойственности любовных отношений. Проводниками зрителей в загадочный мир музыки станут знаменитые артисты — Иван Ожогин, Игорь Кроль, Кирилл Гордеев, Вера Свешникова и Елена Газаева.

«Работа в жанре мюзикла одна из самых сложных для музыкантов и музыкального руководителя. Потому что музыка является не только аккомпанементом к песни, а частью сюжета, действия. Мы помогаем актерам раскрыть своего героя и взаимоотношения с другими персонажами», — рассказывает музыкальный руководитель Артем Пантелеев.

Однако исполнители главных ролей обижаются, когда «Теорию противоположностей» относят к мюзиклам. По их словам, шоу правильнее назвать концептуальным концертом.

«Это нечто среднее между мюзиклом и концертом. Это концерт, в котором есть драматическая линия и действие. Все участники являются персонажами, которые взаимодействуют друг с другом», — считает актер Игорь Кроль.

Сейчас артисты полностью погружены в репетиции перед предстоящей премьерой. Они исполнят любимые композиции легендарных Queen и Enigma, а также песни на стихи Андрея Пастушенко. Музыкальный руководитель Артем Пантелеев заявил, что все выступления связаны единой историей.

«У нас есть моменты, где мы переходим с музыкальной подложкой через стихи к следующей композиции. У нас все объединено, не будет никогда тишины. Каждый момент — это логическая вещь», — объясняет он.

Организаторы рассказали, что «Теория противоположностей» удивит зрителей не только мастерским исполнением хитов, но и ярким шоу. Необычные костюмы и светодиодное представление станут дополнением сценического действия.