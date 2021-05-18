Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС

Киев, 18 мая. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр спустил Киев на землю.

Еврокомиссия планирует ввести новый пакет поправок. Они будут посвящены климатическим вопросам и должны через полтора месяца поступить в европейское законодательство. Одна из них — так называемая углеродная пошлина, регламент по механизму СВАМ, которую Евросоюз будет взимать с импорта промышленной продукции, пишет Minprom.ua.



Сейчас около трети украинского эксперта занимает углеродоемкая продукция. Поэтому СВАМ неизбежно ударит по национальному экспорту, поступлениям в бюджет и снизит уровень промышленного производства в Украине. По оценкам экспертов, только за счет уменьшения поставок металлопродукции Киев понесет потери равные около 700 млн евро в год.

Украинская власть схватилась довольно поздно. Правительством была создана специальная рабочая группа по СВАМ, но, к сожалению, она вынуждена действовать вдогонку утвержденным решениям ЕС. В случае если бы опасность введения СВАМ для экономики Украины была осознана своевременно, то европейские власти смогли бы получить достойные аргументы Киева на этапе подготовки законопроекта.



Вариантов у Украины осталось немного. Самым действенным из них станет необходимость доказать, что введение СВАМ является нарушением условий подписанного между Киевом и Брюсселем договора о зоне свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации. Именно тогда украинская сторона сможет просить Евросоюз о введении для Украины специального режима по СВАМ. Возможно, что действие этой пошлины можно будет отсрочить для украинских экспортеров. Но пока, по заявлениям ЕС, поводов для украинского оптимизма не дают.



Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, например недавно сообщил, что СВАМ это новый, более эффективный инструмент достижения климатической нейтральности. При этом он отметил, что инструмент не имеет никакого отношения к протекционизму и не вступает в конфликт с условиями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Европой и Киевом.



Стоит отметить, что Франция это еще не весь Евросоюз, поэтому господина Ле Мэра Украина послушает, но официальная европейская позиция по данному вопросу все же может отличаться. Но суть одна — украинская дипломатия должна включиться в процесс защиты национальных экономических интересов. Киев нужен ЕС для создания отрасли будущего — водородной энергетики и ему необходимо будет искать экономические выгоды.

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