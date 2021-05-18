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18 мая 18:16
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18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС

Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 мая. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр спустил Киев на землю.

Еврокомиссия планирует ввести новый пакет поправок. Они будут посвящены климатическим вопросам и должны через полтора месяца поступить в европейское законодательство. Одна из них — так называемая углеродная пошлина, регламент по механизму СВАМ, которую Евросоюз будет взимать с импорта промышленной продукции, пишет Minprom.ua.

Сейчас около трети украинского эксперта занимает углеродоемкая продукция. Поэтому СВАМ неизбежно ударит по национальному экспорту, поступлениям в бюджет и снизит уровень промышленного производства в Украине. По оценкам экспертов, только за счет уменьшения поставок металлопродукции Киев понесет потери равные около 700 млн евро в год.

Украинская власть схватилась довольно поздно. Правительством была создана специальная рабочая группа по СВАМ, но, к сожалению, она вынуждена действовать вдогонку утвержденным решениям ЕС. В случае если бы опасность введения СВАМ для экономики Украины была осознана своевременно, то европейские власти смогли бы получить достойные аргументы Киева на этапе подготовки законопроекта.

Вариантов у Украины осталось немного. Самым действенным из них станет необходимость доказать, что введение СВАМ является нарушением условий подписанного между Киевом и Брюсселем договора о зоне свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации. Именно тогда украинская сторона сможет просить Евросоюз о введении для Украины специального режима по СВАМ. Возможно, что действие этой пошлины можно будет отсрочить для украинских экспортеров. Но пока, по заявлениям ЕС, поводов для украинского оптимизма не дают.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, например недавно сообщил, что СВАМ это новый, более эффективный инструмент достижения климатической нейтральности. При этом он отметил, что инструмент не имеет никакого отношения к протекционизму и не вступает в конфликт с условиями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Европой и Киевом.

Стоит отметить, что Франция это еще не весь Евросоюз, поэтому господина Ле Мэра Украина послушает, но официальная европейская позиция по данному вопросу все же может отличаться. Но суть одна — украинская дипломатия должна включиться в процесс защиты национальных экономических интересов. Киев нужен ЕС для создания отрасли будущего — водородной энергетики и ему необходимо будет искать экономические выгоды.

Ранее сообщалось, что Украина находится на грани социального бунта.

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