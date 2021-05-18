Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева

Киев, 18 мая. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщил политтехнолог Тарас Березовец.

Как считает эксперт, такое развитие событий рассматривает офис Зеленского на Банковой.

«Война Зеленского с Кличко — это воплощение той самой политики деолигархизации, которую активно продвигает президент. А также свидетельство того, что любые договоренности с офисом президента не стоят одного айкоса Зеленского», — пишет Березовец.

Запугивание Кличко это ответ на его президентские амбиции и борьба за ресурсы Киева, а поддержка ряда олигархов по отношению к мэру города является вызовом лично для Зеленского, уверен эксперт. Ставки на будущих президентских выборах стоит делать на Кличко и председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, а не на действующего президента Украины, заключил Березовец.

Ранее политолог Алексей Зубец заявил, что президент России Владимир Путин продолжает проявлять терпение, несмотря на поведение Зеленского.