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18 мая 18:15
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новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева

Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 мая. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщил политтехнолог Тарас Березовец.

Как считает эксперт, такое развитие событий рассматривает офис Зеленского на Банковой.

«Война Зеленского с Кличко — это воплощение той самой политики деолигархизации, которую активно продвигает президент. А также свидетельство того, что любые договоренности с офисом президента не стоят одного айкоса Зеленского», — пишет Березовец.

Запугивание Кличко это ответ на его президентские амбиции и борьба за ресурсы Киева, а поддержка ряда олигархов по отношению к мэру города является вызовом лично для Зеленского, уверен эксперт. Ставки на будущих президентских выборах стоит делать на Кличко и председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, а не на действующего президента Украины, заключил Березовец.

Ранее политолог Алексей Зубец заявил, что президент России Владимир Путин продолжает проявлять терпение, несмотря на поведение Зеленского.

украина кличко зеленский тарасовец
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Все новости / Политика / Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
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