Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской

Москва, 18 мая. Громкий скандал, который произошел между обозревателем Боженой Рынской и блогером Никой Белоцерковской, публично прокомментировала одна из сторон.

Причиной ссоры двух публичных персон стала переписка, которую блогер выложила в Сети. В сообщениях Рынска нелестно отзывается о своем муже, который свел счеты с жизнью в начале 2019 года.

«Когда Белоцерковская выложила куски моей переписки, в тот момент, когда я была очень зла на Игоря, мне нужно было выговориться, и тут она с дружбой пришла. Я это ей наговорила, не помнила, что я это сделала. Потом я начала перечитывать переписку и вспомнила, в каком аду я жила», — рассказала журналистка в интервью для YouTube-блога Владислава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Те месяцы она прожила словно в аду, поскольку супруг постоянно грозился что-то с собой сделать. Сама Рынска была в депрессивном состоянии, чем и воспользовалась Белоцерковская. Опубликовав переписку, она получила необходимый пиар, сообщает «Вечерняя Москва».

«Первый толчок в стратосферу дала ей я. Она поняла, что скандалы со мной — очень хороший повод для раскрутки. Она начала его не в Instagram, а в Facebook, там, где у нее было 70 тысяч, а у меня — 218 тысяч подписчиков. За неделю ее подписка выросла», — заявила журналистка.

В интервью Манучарову Рынска рассказала и о своем конфликте с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Светские львицы столкнулись на записи шоу «Прогнозы». По словам обозревательницы, экс-участница телешоу «Дом-2» вела себя совершенно по-хамски.