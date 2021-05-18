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18 мая 18:15
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новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
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Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской

Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
instagram.com  /  @bozhenarynska

Москва, 18 мая. Громкий скандал, который произошел между обозревателем Боженой Рынской и блогером Никой Белоцерковской, публично прокомментировала одна из сторон.

Причиной ссоры двух публичных персон стала переписка, которую блогер выложила в Сети. В сообщениях Рынска нелестно отзывается о своем муже, который свел счеты с жизнью в начале 2019 года.

«Когда Белоцерковская выложила куски моей переписки, в тот момент, когда я была очень зла на Игоря, мне нужно было выговориться, и тут она с дружбой пришла. Я это ей наговорила, не помнила, что я это сделала. Потом я начала перечитывать переписку и вспомнила, в каком аду я жила», — рассказала журналистка в интервью для YouTube-блога Владислава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Те месяцы она прожила словно в аду, поскольку супруг постоянно грозился что-то с собой сделать. Сама Рынска была в депрессивном состоянии, чем и воспользовалась Белоцерковская. Опубликовав переписку, она получила необходимый пиар, сообщает «Вечерняя Москва».

«Первый толчок в стратосферу дала ей я. Она поняла, что скандалы со мной — очень хороший повод для раскрутки. Она начала его не в Instagram, а в Facebook, там, где у нее было 70 тысяч, а у меня — 218 тысяч подписчиков. За неделю ее подписка выросла», — заявила журналистка.

В интервью Манучарову Рынска рассказала и о своем конфликте с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Светские львицы столкнулись на записи шоу «Прогнозы». По словам обозревательницы, экс-участница телешоу «Дом-2» вела себя совершенно по-хамски.

рынска белоцерковская эмпатия манучи
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Все новости / Шоу-бизнес / Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
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