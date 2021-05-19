В наши дни, особенно во время пандемии, многие предпочитают оставаться дома, а не ходить по магазинам. Мы заказываем вещи, предметы интерьера, делаем документы дистанционно, а доставляет нам посылки, конечно же, почта. И сегодня мы хотим поговорить не об устройстве работы почтового отделения, а о том, что же делать в том случае, если долгожданная посылка была утеряна. Почему почта теряет наши посылки и к кому обращаться в такой неприятной ситуации, нам рассказала юрист Елена Павлович.

Почему теряются посылки

Первым делом мы решили узнать, почему почтовые компании теряют посылки и письма своих клиентов. Эксперт поделилась с нами своими наблюдениями.

«Из моей практики отправки посылок и писем такая статистика: пять процентов приходят со значительными нарушениями, какие-то просто приходят на почту, и их не хотят доставлять, простые письма лежат месяцами в отделе доставки и чудесным образом находятся после звонка заведующей. Еще один процент теряется и не приходит вообще: как будто и не было письма. Эти правила одинаковы для всех видов отправлений: и заказные, и простые теряются одинаково часто. Но это моя личная статистика», — подчеркнула она.

Куда обратиться в случае утери посылки

Никто из нас не застрахован от такой неприятной ситуации. Поэтому мы расспросили специалиста обо всех нюансах: куда обратиться, как правильно написать заявление и где можно отследить посылку.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо составить претензию. Обратим ваше внимание на то, что составлять ее необходимо исключительно в письменном виде.

Также для проверки статуса своего отправления, как правило, достаточно зайти на сайт почты и ввести специальный код, который присваивается посылке. Если срок доставки давно истек, а статус посылки уже давно не обновлялся и местоположение всего отправленного остается неизвестным, то вполне возможно организовать розыск отправления. Для этого нужно сделать следующее.

Посетить почтовое отделение или открыть сайт почтовой службы.

Там составить заявление на розыск отправления по стране или за рубежом.

Заполнить бланк с требованием о выплате компенсации за утерю отправления.

В этом же заявлении стоит отказаться от договора почтовых услуг. Здесь очень важно приложить чек, который был выдан в момент отправления. Вместо оригинала расчетного документа вполне возможно положить его копию.

Предоставить паспорт, если вы решили обратиться в почтовое отделение.

Специалист отметила, что подобную претензию можно подавать в течение шести месяцев с момента отправления. Однако здесь есть один важный нюанс, который касается международных отправлений: заявления на их розыск принимаются в течение четырех месяцев, поэтому здесь важно уложиться в этот срок, чтобы потом доказать свою правоту.

Такую претензию может составить и получатель, и отправитель. Если у них нет возможности этим заниматься, то документ составляет доверенное лицо (все делается при предъявлении доверенности).

Из личного архива Елены Павлович /

Результаты поисков утерянных отправлений

Как правило, современные почтовые службы связываются с заказчиком либо по телефону, либо отправляя ему письмо на почтовый адрес. В нем-то они и указывают всю информацию по составленной претензии.

Специалист во время беседы с нашим изданием пояснила, что сроки рассмотрения заявления разнятся в зависимости от ситуации:

пять дней выделяется на рассмотрение претензии, составленной из-за утерянных посылок и писем, которые пересылают в пределах одного населенного пункта;

30 дней выделяется на поиск других внутренних отправлений и переводов;

от 30 до 90 дней рассматриваются заявки на поиск утерянных международных отправлений.

Большая удача, если посылку удалось отыскать, однако везет, к сожалению, не всем. В том случае, если отправление найти не получилось, почтовая компания выплачивает компенсацию, которую может получить либо отправитель, либо получатель. Получить выплату также может и доверенное лицо. Расчет производится в течение десяти дней со дня признания заявления действительным.

Отдельное внимание эксперт уделила отправлениями по России. У Почты России возможно потребовать компенсацию в нескольких случаях.

За потерю или повреждение оцененной посылки. В этом случае почта выплатит в качестве компенсации ту сумму, в которую оценили посылку, плюс стоимость ее доставки.

Компенсация выплачивается и за посылку, по которой была проведена опись. Здесь сумма выплат будет зависеть от стоимости поврежденной или утерянной части посылки.

В том случае, если отправление было без описи вложения, почта ориентируется на поврежденную или утерянную массу посылки по отношению к общей массе отправления.

Если вопрос коснулся перевода денег, которые так и не дошли до адресата, то почте придется возместить полную сумму перевода и тариф, по которому этот перевод осуществлялся.

Если вложения посылки были утеряны или испорчены во время пересылки, то сумма компенсации будет приравниваться к удвоенной стоимости тарифной платы. Если же это были частичные потери или повреждения, то тогда получатель или отправитель может рассчитывать только на возмещение суммы тарифной платы.

Если почта нарушила сроки доставки, то тогда назначается компенсация в размере трех процентов за каждый день запоздания.

Если нарушаются сроки отправления посылки воздушным транспортом, то в этом случае компенсация будет составлять разницу между платой за доставку воздушным и наземным транспортом.

Кроме того, эксперт отметила, что с Почты России полностью снимается какая-либо ответственность за повреждение или утерю посылки в том случае, если:

Она пропала из-за стихийного бедствия.

Посылка была изъята вышестоящими органами.

Отправитель плохо упаковал письмо или предмет, в результате чего они повредились или потерялись.

Федеральное агентство новостей /

Однако за несоблюдение сроков доставки все-таки можно потребовать своеобразную компенсацию. По словам эксперта, эта мера применима к клиентам Почты России, которые являются юридическими лицами или имеют статус индивидуальных предпринимателей. Им компания за каждый день просрочки доставки готова выплатить 0,1% от полной оплаты за посылку. Однако сумма компенсации не может превысить стоимость самой услуги.

В случае, если сумма компенсации вас не устроила или вы ее не получили вовсе, наш эксперт посоветовала обратиться в суд. В исковом заявлении важно четко изложить свою позицию касательно сложившейся ситуации, отказаться от предоставления почтовых услуг и описать случившееся. Также в иске нужно четко указать требования, предъявляемые к почтовой компании, и доказательства, что эти требования полностью соответствуют законодательству.

Однако мы советуем заранее ознакомиться с законами и нанять опытного специалиста, который поможет разрешить этот непростой и неприятный вопрос.

Как обезопасить себя от проблем с почтой

Как мы говорили ранее, от потери или повреждения посылок не застрахован ни один человек. Однако появление неприятностей можно предупредить, позаботившись о своем отправлении заранее.