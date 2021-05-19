В наши дни, особенно во время пандемии, многие предпочитают оставаться дома, а не ходить по магазинам. Мы заказываем вещи, предметы интерьера, делаем документы дистанционно, а доставляет нам посылки, конечно же, почта. И сегодня мы хотим поговорить не об устройстве работы почтового отделения, а о том, что же делать в том случае, если долгожданная посылка была утеряна. Почему почта теряет наши посылки и к кому обращаться в такой неприятной ситуации, нам рассказала юрист Елена Павлович.
Почему теряются посылки
Первым делом мы решили узнать, почему почтовые компании теряют посылки и письма своих клиентов. Эксперт поделилась с нами своими наблюдениями.
«Из моей практики отправки посылок и писем такая статистика: пять процентов приходят со значительными нарушениями, какие-то просто приходят на почту, и их не хотят доставлять, простые письма лежат месяцами в отделе доставки и чудесным образом находятся после звонка заведующей. Еще один процент теряется и не приходит вообще: как будто и не было письма. Эти правила одинаковы для всех видов отправлений: и заказные, и простые теряются одинаково часто. Но это моя личная статистика», — подчеркнула она.
Куда обратиться в случае утери посылки
Никто из нас не застрахован от такой неприятной ситуации. Поэтому мы расспросили специалиста обо всех нюансах: куда обратиться, как правильно написать заявление и где можно отследить посылку.
По словам эксперта, в первую очередь необходимо составить претензию. Обратим ваше внимание на то, что составлять ее необходимо исключительно в письменном виде.
Также для проверки статуса своего отправления, как правило, достаточно зайти на сайт почты и ввести специальный код, который присваивается посылке. Если срок доставки давно истек, а статус посылки уже давно не обновлялся и местоположение всего отправленного остается неизвестным, то вполне возможно организовать розыск отправления. Для этого нужно сделать следующее.
- Посетить почтовое отделение или открыть сайт почтовой службы.
- Там составить заявление на розыск отправления по стране или за рубежом.
- Заполнить бланк с требованием о выплате компенсации за утерю отправления.
- В этом же заявлении стоит отказаться от договора почтовых услуг. Здесь очень важно приложить чек, который был выдан в момент отправления. Вместо оригинала расчетного документа вполне возможно положить его копию.
- Предоставить паспорт, если вы решили обратиться в почтовое отделение.
Специалист отметила, что подобную претензию можно подавать в течение шести месяцев с момента отправления. Однако здесь есть один важный нюанс, который касается международных отправлений: заявления на их розыск принимаются в течение четырех месяцев, поэтому здесь важно уложиться в этот срок, чтобы потом доказать свою правоту.
Такую претензию может составить и получатель, и отправитель. Если у них нет возможности этим заниматься, то документ составляет доверенное лицо (все делается при предъявлении доверенности).
Результаты поисков утерянных отправлений
Как правило, современные почтовые службы связываются с заказчиком либо по телефону, либо отправляя ему письмо на почтовый адрес. В нем-то они и указывают всю информацию по составленной претензии.
Специалист во время беседы с нашим изданием пояснила, что сроки рассмотрения заявления разнятся в зависимости от ситуации:
- пять дней выделяется на рассмотрение претензии, составленной из-за утерянных посылок и писем, которые пересылают в пределах одного населенного пункта;
- 30 дней выделяется на поиск других внутренних отправлений и переводов;
- от 30 до 90 дней рассматриваются заявки на поиск утерянных международных отправлений.
Большая удача, если посылку удалось отыскать, однако везет, к сожалению, не всем. В том случае, если отправление найти не получилось, почтовая компания выплачивает компенсацию, которую может получить либо отправитель, либо получатель. Получить выплату также может и доверенное лицо. Расчет производится в течение десяти дней со дня признания заявления действительным.
Отдельное внимание эксперт уделила отправлениями по России. У Почты России возможно потребовать компенсацию в нескольких случаях.
- За потерю или повреждение оцененной посылки. В этом случае почта выплатит в качестве компенсации ту сумму, в которую оценили посылку, плюс стоимость ее доставки.
- Компенсация выплачивается и за посылку, по которой была проведена опись. Здесь сумма выплат будет зависеть от стоимости поврежденной или утерянной части посылки.
- В том случае, если отправление было без описи вложения, почта ориентируется на поврежденную или утерянную массу посылки по отношению к общей массе отправления.
- Если вопрос коснулся перевода денег, которые так и не дошли до адресата, то почте придется возместить полную сумму перевода и тариф, по которому этот перевод осуществлялся.
- Если вложения посылки были утеряны или испорчены во время пересылки, то сумма компенсации будет приравниваться к удвоенной стоимости тарифной платы. Если же это были частичные потери или повреждения, то тогда получатель или отправитель может рассчитывать только на возмещение суммы тарифной платы.
- Если почта нарушила сроки доставки, то тогда назначается компенсация в размере трех процентов за каждый день запоздания.
- Если нарушаются сроки отправления посылки воздушным транспортом, то в этом случае компенсация будет составлять разницу между платой за доставку воздушным и наземным транспортом.
Кроме того, эксперт отметила, что с Почты России полностью снимается какая-либо ответственность за повреждение или утерю посылки в том случае, если:
- Она пропала из-за стихийного бедствия.
- Посылка была изъята вышестоящими органами.
- Отправитель плохо упаковал письмо или предмет, в результате чего они повредились или потерялись.
Однако за несоблюдение сроков доставки все-таки можно потребовать своеобразную компенсацию. По словам эксперта, эта мера применима к клиентам Почты России, которые являются юридическими лицами или имеют статус индивидуальных предпринимателей. Им компания за каждый день просрочки доставки готова выплатить 0,1% от полной оплаты за посылку. Однако сумма компенсации не может превысить стоимость самой услуги.
В случае, если сумма компенсации вас не устроила или вы ее не получили вовсе, наш эксперт посоветовала обратиться в суд. В исковом заявлении важно четко изложить свою позицию касательно сложившейся ситуации, отказаться от предоставления почтовых услуг и описать случившееся. Также в иске нужно четко указать требования, предъявляемые к почтовой компании, и доказательства, что эти требования полностью соответствуют законодательству.
Однако мы советуем заранее ознакомиться с законами и нанять опытного специалиста, который поможет разрешить этот непростой и неприятный вопрос.
Как обезопасить себя от проблем с почтой
Как мы говорили ранее, от потери или повреждения посылок не застрахован ни один человек. Однако появление неприятностей можно предупредить, позаботившись о своем отправлении заранее.
- Тщательно проверяйте упаковку.
- Используйте для упаковки прочные материалы — твердые коробки, пленку или скотч.
- Всегда страхуйте отправления.
- Старайтесь не превышать норму по допустимому весу.
- Осматривайте полученные посылки в почтовом отделении и снимайте распаковку на видео.