В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков

Москва, 18 мая. Утечка биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Если пин-код, пароль или паспорт в течение жизни еще можно поменять, то в случае с биометрией это сделать практически невозможно. Скорее всего, люди не станут ради этого прибегать к пластической хирургии и изменять черты лица.

Именно поэтому из-за утечки таких данных у человека в цифровом будущем будет сломана жизнь, подчеркнул Моисеев. Желание банков сделать систему проще и дешевле вполне понятно, однако необходимо в первую очередь думать о безопасности пользователей, заключил замглавы Минфина.