Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры

Москва, 18 мая. Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Даная рассказала журналистам, что она с семьей должна покинуть квартиру по решению суда.

Семья оказалась в сложной ситуации из-за крупного долга микрофинансовой организации, их могут выселить. Однако бывшая жена продюсера и ее дети не опускают в руки и не отдают квартиру. В этом им также помогает сам Пригожин, рассказала его дочь.

«На днях от приставов мы получили уведомление о том, что нас выписали из квартиры. Если бы я не влезла в эту ситуацию, а папа бы не занялся поиском адвокатов, не впутали телевидение, то давно потеряли бы дом», — цитирует ее «Собеседник».

Близкие Пригожина узнали о судебном иске, поданном МФО, только на шестом заседании. До этого они проводились без их участия. В общей сложности родственники отдали уже 6 миллионов рублей на погашение долга, однако организация требует все больше и больше средств.

Продюсер тоже может потерять миллионы рублей, но по другой причине. Поправившийся после коронавируса Пригожин поспорил с другом, что сможет похудеть на 20 килограммов к Новому году.