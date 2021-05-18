Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе

Ереван, 18 мая. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил межгосударственную жалобу от Армении, в которой указывается на вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе прошлой осенью.

Армения направила жалобу о том, что Анкара оказывала помощь Азербайджану во время карабахского конфликта в 2020 году. В заявлении указывается на нарушения Европейской конвенции о защите прав человека. При этом председатель ЕСПЧ уже передал дело в Третью секцию, а также уведомил Турцию о соответствующей жалобе.

Ранее сообщалось, что, по словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, ситуация на границе Азербайджана и Армении остается стабильной.