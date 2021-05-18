Москва, 18 мая. Роль ленд-лиза в победе советского народа в Великой Отечественной войне серьезно преувеличена, заявил украинский политолог Юрий Городненко.

Американское законодательство о ленд-лизе напрямую запрещало бесплатно помогать Красной Армии, пишет Городненко. О какой тогда помощи может идти речь, если это торговля и бартер? Более того, подчеркивает эксперт, бартер был невыгодным для СССР: так называемые «союзники» занижали цены на советские руды, сырье и нефть, из-за чего получали сверхприбыли.

«Благодаря этому прибыль американских и английских компаний могла достигать 400, 500 и более процентов! Получалось, что в самые трудные моменты наши «союзники» сдирали с советского народа буквально последнее. Максимально наживались на нашей беде», — напомнил неприятные факты о ленд-лизе эксперт.

На этом фоне становится особенно стыдно за то, что в странах бывшего СССР не помнят о вкладе стран, которые безвозмездно и самоотверженно бросились помогать Красной Армии в борьбе с фашизмом. Одной из таких стран оказалась Монголия. Даже она сделала для победы СССР больше, чем жадные союзники, уверен Городненко.

«Как стыдно забыть, что каждая пятая лошадь в Красной Армии была монгольской, каждая пятая шинель - монгольской», — сокрушается эксперт.

Помимо материальной помощи, монголы сами вступали в ряды Красной Армии в качестве добровольцев. Они снискали воинскую славу как прекрасные саперы, кавалеристы и снайперы, а также защищали восточные и южные рубежи СССР от японской агрессии.

Поводом напомнить современным читателям истинную роль ленд-лиза в Великой Победе для Городненко стала речь президента России Владимира Путина во время парада Победы в Москве. Президент недвусмысленно подчеркнул, что СССР сражался против Третьего Рейха один, чем вызвал на Западе бурю возмущения. В похожем ключе высказался и ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кенигсберга Констинтин Близнецов. Ветерана оскорбляют попытки современных западных медиа умалить подвиг советского народа и его вклад в победу над фашизмом.