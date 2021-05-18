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18 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
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Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе

Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
Global Look Press  /  Konstantin Mikhailov/Russian Look

Москва, 18 мая. Роль ленд-лиза в победе советского народа в Великой Отечественной войне серьезно преувеличена, заявил украинский политолог Юрий Городненко.

Американское законодательство о ленд-лизе напрямую запрещало бесплатно помогать Красной Армии, пишет Городненко. О какой тогда помощи может идти речь, если это торговля и бартер? Более того, подчеркивает эксперт, бартер был невыгодным для СССР: так называемые «союзники» занижали цены на советские руды, сырье и нефть, из-за чего получали сверхприбыли.

«Благодаря этому прибыль американских и английских компаний могла достигать 400, 500 и более процентов! Получалось, что в самые трудные моменты наши «союзники» сдирали с советского народа буквально последнее. Максимально наживались на нашей беде», — напомнил неприятные факты о ленд-лизе эксперт.

На этом фоне становится особенно стыдно за то, что в странах бывшего СССР не помнят о вкладе стран, которые безвозмездно и самоотверженно бросились помогать Красной Армии в борьбе с фашизмом. Одной из таких стран оказалась Монголия. Даже она сделала для победы СССР больше, чем жадные союзники, уверен Городненко.

«Как стыдно забыть, что каждая пятая лошадь в Красной Армии была монгольской, каждая пятая шинель - монгольской», — сокрушается эксперт.

Помимо материальной помощи, монголы сами вступали в ряды Красной Армии в качестве добровольцев. Они снискали воинскую славу как прекрасные саперы, кавалеристы и снайперы, а также защищали восточные и южные рубежи СССР от японской агрессии.

Поводом напомнить современным читателям истинную роль ленд-лиза в Великой Победе для Городненко стала речь президента России Владимира Путина во время парада Победы в Москве. Президент недвусмысленно подчеркнул, что СССР сражался против Третьего Рейха один, чем вызвал на Западе бурю возмущения. В похожем ключе высказался и ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кенигсберга Констинтин Близнецов. Ветерана оскорбляют попытки современных западных медиа умалить подвиг советского народа и его вклад в победу над фашизмом.

россия ссср сша великобритания великая отечественная война монголия история союзники ленд-лиз
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