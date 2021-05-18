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16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
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Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
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16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
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Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России

  /   Обновлено: 18 мая 2021 16:34
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 18 мая. Авианосец в составе ВМФ России будет прикрывать ударные группировки флота, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Представитель Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов объявил о подготовке авианосца для российского флота в рамках нового гособоронзаказа. Предполагается постройка трех кораблей авианесущего класса. Член организации «Офицеры России», капитан 1-го ранга Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей оценил планы по созданию авианосцев в РФ. Он предположил, что конструкторы будут создавать средний авианосец с водоизмещением в 70 тысяч тонн.

«Его главная задача — это обеспечение авиационного прикрытия ударных группировок, наших кораблей», — считает Дандыкин.

Российский авианосец получит новые системы ПВО, его авиационная группа будет включать самолеты и вертолеты для участия в различных миссиях. Один авианосец будет передан Северному флоту, второй — Тихоокеанскому, а третий будет находиться в резерве. Подобного подхода будет достаточно для того, чтобы обеспечить надежное прикрытие всех операций.

ВМФ России не будет соревноваться с ВМС США в количестве авианосцев, считает военный эксперт. Появление таких кораблей оптимизирует российский флот, который будет иметь все необходимые средства поражения. Экипажи смогут эффективно выполнять любые задачи в Атлантическом, Индийском или Тихом океанах.

Поспелов ранее заметил, что на постройку авианосца может уйти до десяти лет. Также он добавил, что стоимость авианосца примерно составит 500 миллиардов рублей, передает RT.

дандыкин авианосец вмф россии
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