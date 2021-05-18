Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России

Москва, 18 мая. Авианосец в составе ВМФ России будет прикрывать ударные группировки флота, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Представитель Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов объявил о подготовке авианосца для российского флота в рамках нового гособоронзаказа. Предполагается постройка трех кораблей авианесущего класса. Член организации «Офицеры России», капитан 1-го ранга Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей оценил планы по созданию авианосцев в РФ. Он предположил, что конструкторы будут создавать средний авианосец с водоизмещением в 70 тысяч тонн.

«Его главная задача — это обеспечение авиационного прикрытия ударных группировок, наших кораблей», — считает Дандыкин.

Российский авианосец получит новые системы ПВО, его авиационная группа будет включать самолеты и вертолеты для участия в различных миссиях. Один авианосец будет передан Северному флоту, второй — Тихоокеанскому, а третий будет находиться в резерве. Подобного подхода будет достаточно для того, чтобы обеспечить надежное прикрытие всех операций.

ВМФ России не будет соревноваться с ВМС США в количестве авианосцев, считает военный эксперт. Появление таких кораблей оптимизирует российский флот, который будет иметь все необходимые средства поражения. Экипажи смогут эффективно выполнять любые задачи в Атлантическом, Индийском или Тихом океанах.

Поспелов ранее заметил, что на постройку авианосца может уйти до десяти лет. Также он добавил, что стоимость авианосца примерно составит 500 миллиардов рублей, передает RT.