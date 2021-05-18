Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах

Москва, 18 мая. Жители популярных туристических стран и сами путешественники рассказали, как на самом деле иностранцы относятся к русским.

Сотрудник ресторана одного из курортных отелей в турецком Сиде признался, что русские туристы очень веселые и дружелюбные, однако часто ругаются. Что касается русских женщин, то они, по мнению мужчины, самые красивые.

Отношение к русским в Черногории тоже хорошее, уверен редактор издания «Журнал путешествий по Черногории» Иван Кузнецов. По его словам, за месяц жизни в этой стране он ни разу не столкнулся с негативом. Наоборот, местные жители всегда ему помогали.

А вот в Египте к русским не всегда относятся доброжелательно. По мнению некоторых местных жителей, туристы из России, как правило, кажутся равнодушными и скупыми на эмоции.

Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то отношение к русским туристам там неоднозначное. По словам некоторых путешественников, местные жители относятся к туристам одинаково и нейтрально, если те не нарушают правила мусульманской страны.

Путешествующая по Бали россиянка тоже рассказала об отношении местных жителей к русским людям. Она поговорила с горничной одного из отелей. Девушка призналась, что у россиян «другой быт и характер».