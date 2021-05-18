Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации

Москва, 18 мая. Нижняя палата парламента будет учитывать мнение Русской православной церкви по вопросам семьи и цифровизации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, патриарх Кирилл во время недавней речи по итогам торжественного открытия IX Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений подчеркнул важность оказания помощи семьям. Также глава РПЦ заявил о недопустимости подмены человека процессом цифровизации.

«В работе Госдумы мы будем учитывать мнение РПЦ», — сказал Толстой после выступления патриарха.

Ранее вице-спикер Госдумы заявил, что РФ может снова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы в случае дискриминации по отношению к российской делегации.