Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Все новости
18 мая 18:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
17:44
Общество
Цивин заявил, что именно он и Дрожжина ухаживали за больным Баталовым
Все новости

Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ

Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
wikipedia.org  /  SSGT Robert Reeve

Донбасс, 18 мая. Украинские войска наносят удары по Горловке и Донецку с применением тяжелых орудий. ОБСЕ фиксирует серьезные нарушения Киевом Минских соглашений. Горе-провокаторы из ВСУ взорвались на своем боеприпасе. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска четыре раза наносили удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. На горловском и донецком направлениях обстрелы велись с применением тяжелых 120-мм минометов. Активно применялись 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В результате агрессии ВСУ погиб один военнослужащий народной милиции.

В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела — в районах Желобка и Золотого-5. Здесь украинские военные применяли ручные и станковые противотанковые гранатометы. Жертв и разрушений не зафиксировано.

ОБСЕ информирует о нарушениях украинской армии

Международные наблюдатели миссии ОБСЕ в актуальном отчете по ситуации в Донбассе сообщили о нарушениях украинской армией отвода техники и вооружений. В документе от 17 мая значится, что на подконтрольной Украине территории до сих отсутствуют 33 танка (27 штук Т-64 и шесть единиц Т-72) в постоянном месте хранения. Также отсутствуют 12 буксируемых минометов 82-мм калибра «Василек», 10 минометов «Поднос» того же калибра, две противотанковых пушки Д-48 и другие вооружения.

В месте постоянного хранения отсутствуют три самоходные гаубицы 122-мм калибра 2С1 «Гвоздика». Иностранцы зафиксировали присутствие военной техники в границах зон безопасности, в том числе в жилых кварталах, — четырех боевых бронированных машин ВСУ.

ВСУ готовятся к массированным обстрелам Донбасса

В Народной милиции ДНР сообщают о подготовке противником провокаций с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений. По данным разведки дончан, командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказал восполнить запасы 120-мм мин и противотанковых управляемых ракет во 2-м батальоне бригады. Количество доставленных по приказу офицера боеприпасов значительно превышает нормативы, что свидетельствует о подготовке провокаций против ДНР.

Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
facebook.com/pressjfo.news  / Операция объединенных сил

Киевские силовики понесли потери при вооружении БПЛА

Между тем сама 72-я мехбригада ВСУ понесла потери при подготовке удара с воздуха по позициям Народной милиции ДНР. По приказу комбрига 72-й омбр военнослужащие пытались оснастить беспилотный летательный аппарат самодельным взрывным устройством с зажигательной смесью.

В момент установки боеприпаса произошла непроизвольная его детонация.  Результат — ожоги и осколочные ранения троих военнослужащих. Один из них скончался по дороге в больницу.

Украинские подразделения воюют под градусом

В Народной милиции ЛНР сообщают о внеплановой замене подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на переднем крае по причине грубых нарушений дисциплины. В районе села Геевка на одних из боевых позиций 2-го батальона все военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Командир батальона полностью сменил весь личный состав на указанных позициях. Прибывшие на внеплановую ротацию военнослужащие отомстили своим сослуживцам, сильно избив последних. Результат — многочисленные телесные повреждения у нескольких любителей выпить на боевом дежурстве.

днр всу донбасс украина лнр народная милиция
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56560 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45817 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31163 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24608 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18861 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Новороссия / Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
Рейтинг@Mail.ru