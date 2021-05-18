Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ

Донбасс, 18 мая. Украинские войска наносят удары по Горловке и Донецку с применением тяжелых орудий. ОБСЕ фиксирует серьезные нарушения Киевом Минских соглашений. Горе-провокаторы из ВСУ взорвались на своем боеприпасе. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска четыре раза наносили удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. На горловском и донецком направлениях обстрелы велись с применением тяжелых 120-мм минометов. Активно применялись 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В результате агрессии ВСУ погиб один военнослужащий народной милиции.

В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела — в районах Желобка и Золотого-5. Здесь украинские военные применяли ручные и станковые противотанковые гранатометы. Жертв и разрушений не зафиксировано.

ОБСЕ информирует о нарушениях украинской армии

Международные наблюдатели миссии ОБСЕ в актуальном отчете по ситуации в Донбассе сообщили о нарушениях украинской армией отвода техники и вооружений. В документе от 17 мая значится, что на подконтрольной Украине территории до сих отсутствуют 33 танка (27 штук Т-64 и шесть единиц Т-72) в постоянном месте хранения. Также отсутствуют 12 буксируемых минометов 82-мм калибра «Василек», 10 минометов «Поднос» того же калибра, две противотанковых пушки Д-48 и другие вооружения.

В месте постоянного хранения отсутствуют три самоходные гаубицы 122-мм калибра 2С1 «Гвоздика». Иностранцы зафиксировали присутствие военной техники в границах зон безопасности, в том числе в жилых кварталах, — четырех боевых бронированных машин ВСУ.

ВСУ готовятся к массированным обстрелам Донбасса

В Народной милиции ДНР сообщают о подготовке противником провокаций с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений. По данным разведки дончан, командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказал восполнить запасы 120-мм мин и противотанковых управляемых ракет во 2-м батальоне бригады. Количество доставленных по приказу офицера боеприпасов значительно превышает нормативы, что свидетельствует о подготовке провокаций против ДНР.

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Киевские силовики понесли потери при вооружении БПЛА

Между тем сама 72-я мехбригада ВСУ понесла потери при подготовке удара с воздуха по позициям Народной милиции ДНР. По приказу комбрига 72-й омбр военнослужащие пытались оснастить беспилотный летательный аппарат самодельным взрывным устройством с зажигательной смесью.

В момент установки боеприпаса произошла непроизвольная его детонация. Результат — ожоги и осколочные ранения троих военнослужащих. Один из них скончался по дороге в больницу.

Украинские подразделения воюют под градусом

В Народной милиции ЛНР сообщают о внеплановой замене подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на переднем крае по причине грубых нарушений дисциплины. В районе села Геевка на одних из боевых позиций 2-го батальона все военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Командир батальона полностью сменил весь личный состав на указанных позициях. Прибывшие на внеплановую ротацию военнослужащие отомстили своим сослуживцам, сильно избив последних. Результат — многочисленные телесные повреждения у нескольких любителей выпить на боевом дежурстве.