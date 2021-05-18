Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов

Москва, 18 мая. Социальная сеть «ВКонтакте» и агрегатор такси «Ситимобил» запустили собственный сервис аренды самокатов.

Оплачивать прокатные часы можно непосредственно в специальном приложении соцсети. Сначала сервисом смогут воспользоваться жители Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.

Отмечается, что в коллаборации участвует и Urent. Чтобы воспользоваться арендой, следует перейти во вкладку «Сервисы» в приложении «ВКонтакте» и найти там «Прокат ВКонтакте». Кроме того, самокат можно забронировать заранее.

Ранее стало известно, что россияне в два раза активнее пользовались электросамокатами в период майских праздников. При этом средняя продолжительность поездки увеличилась на 10%.

В Петербурге тем временем предложили ограничить скорость самокатов до 15 километров в час. Этот вид транспорта все чаще становится причиной ДТП, сообщает «Петербургский дневник».