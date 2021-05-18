Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар

Москва, 18 мая. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев рассказал, будут ли в стране и дальше действовать соглашения, регулирующие стоимость сахара и подсолнечного масла.

Продление соответствующих договоренностей не планируется в России. Об этом стало известно из заявления главы российского ведомства, которое приводит пресс-служба Минсельхоза.

«Продлевать эти соглашения не планируется», — уточняется в сообщении.

Однако будет продолжена реализация механизмов поддержки, добавил министр. Речь идет в том числе о субсидиях на 1 кг сахара и 1 литр масла, которые реализованы в розничной торговле. Ведомство рассчитывает на понимание со стороны участников рынка, как стало известно из слов Патрушева.

При этом СМИ заявляли, что ведомство дало производителям неофициальные рекомендации. Речь идет о реализации сахара по прежним ценам до конца сентября.