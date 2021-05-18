Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы

Одесса, 18 мая. Минобороны Украины сообщает о прибытии в одесский порт патрульного судна OPV «Trent» Королевского флота Великобритании.

Согласно имеющейся информации, британский патрульный корабль 18 мая причалил к одному из портов морского вокзала Одессы, он пробудет в городе до 4 июня. За этот срок судно примет участие в совместных военно-морских маневрах ВМС Украины — моряки будут упражняться в выполнении спецзадач на борту корабля НАТО. Кроме того, украинское командование планирует провести совместные учения типа PASSEX в море.

«В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника — Турции — Trent проходит Босфорский пролив и направляется в Одессу через Черное море», — приводит RT официальное сообщение посольства Британии в Турции.

По информации местных СМИ, которые освещают визит иностранного корабля в Одессу, именно он будет контролировать ситуацию в Азовском и Черном море на фоне обострения ситуации в связи с «российской агрессией». До этого мониторинг ситуации вел американский корабль Береговой охраны США Hamilton.

Великобритания ранее уже сообщала о намерениях отправить на операцию в Черное море авианосную группу во главе с кораблем Queen Elizabeth, что вызвало у британцев смех.