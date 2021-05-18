Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства

Берлин, 18 мая. Более 60% жителей Германии хотят смены состава правительства всего лишь за четыре месяца до выборов в бундестаг, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Последний правительственный кабинет, находящийся под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель долгие годы, может в скором времени уйти в отставку. Это вызвано низким уровнем поддержки со стороны немецкого населения. Соответствующий опрос провел фонд Bertelsmann.

Лишь 14% опрошенных выступили за сохранение всего вектора государственной политики, а 66% — за кардинальное изменение курса. В опросе приняли участие 1028 респондентов.

Ранее сообщалось, что Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время диалога канцлер ФРГ решительно осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.