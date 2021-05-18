Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Москва, 18 мая. Обычная питьевая вода является лучшим напитком для утоления жажды, заявил диетолог Сергей Обложко.

По его словам, это самое простое и низкокалорийное решение. Основной объем воды следует выпивать в течение дня, то есть до 18:00. Также утолить жажду можно и минералкой.

«С минеральной водой нужно соблюдать осторожность. Есть столовые минеральные воды, а есть лечебные, и до употребления минеральной воды нужно посоветоваться с врачом. Например, столовые минеральные воды хорошо восполняют дефицит минералов в жаркое время», — объяснил Обложко в эфире «Радио 1».

Еще одним напитком, который неплохо справляется с утолением жажды, является горячий чай. Однако нужно помнить, что в чае содержится кофеин, добавил диетолог.

Ранее диетолог Ирина Писарева объяснила, что отказ от копченостей и увеличение потребления воды помогут избежать перегрева в жаркую погоду. Таким образом эксперт поддержала рекомендации Роспотребнадзора.