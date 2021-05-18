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18 мая 16:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
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Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
pixabay.com/PD

Москва, 18 мая. Обычная питьевая вода является лучшим напитком для утоления жажды, заявил диетолог Сергей Обложко.

По его словам, это самое простое и низкокалорийное решение. Основной объем воды следует выпивать в течение дня, то есть до 18:00. Также утолить жажду можно и минералкой.

«С минеральной водой нужно соблюдать осторожность. Есть столовые минеральные воды, а есть лечебные, и до употребления минеральной воды нужно посоветоваться с врачом. Например, столовые минеральные воды хорошо восполняют дефицит минералов в жаркое время», — объяснил Обложко в эфире «Радио 1».

Еще одним напитком, который неплохо справляется с утолением жажды, является горячий чай. Однако нужно помнить, что в чае содержится кофеин, добавил диетолог.

Ранее диетолог Ирина Писарева объяснила, что отказ от копченостей и увеличение потребления воды помогут избежать перегрева в жаркую погоду. Таким образом эксперт поддержала рекомендации Роспотребнадзора.

вода напиток жажда
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