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18 мая 16:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
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Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину

  /   Обновлено: 18 мая 2021 16:17
Общество
Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину
pixabay.com

Тюмень, 18 мая. Мужчину с серьезным ранением подключичной вены спасли тюменские врачи из Областной клинической больницы №2.

Пациента доставили в больницу в четыре часа утра. Его приняла молодой врач-хирург Дарья Зыкова. По ее словам, ранение было непроникающим, поскольку кровь не пузырилась, как это происходит при повреждении плевральной полости.

Чтобы остановить кровопотерю, было решено ушить рану. Операция длилась почти 40 минут, и за это время медикам удалось полностью восстановить сосуд. Из-за травмы мужчина потерял полтора литра крови, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ранее врачи из Рязани спасли пациента со спицей в позвоночнике. Существовал риск того, что мужчина может навсегда остаться парализованным.

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