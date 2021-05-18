Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину

Тюмень, 18 мая. Мужчину с серьезным ранением подключичной вены спасли тюменские врачи из Областной клинической больницы №2.

Пациента доставили в больницу в четыре часа утра. Его приняла молодой врач-хирург Дарья Зыкова. По ее словам, ранение было непроникающим, поскольку кровь не пузырилась, как это происходит при повреждении плевральной полости.

Чтобы остановить кровопотерю, было решено ушить рану. Операция длилась почти 40 минут, и за это время медикам удалось полностью восстановить сосуд. Из-за травмы мужчина потерял полтора литра крови, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ранее врачи из Рязани спасли пациента со спицей в позвоночнике. Существовал риск того, что мужчина может навсегда остаться парализованным.