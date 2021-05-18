Родителей школьников Югры допустят на выпускной при наличии теста на COVID-19

Тюмень, 18 мая. Очное проведение выпускных в школах и детских садах Югры возможно при соблюдении защитного протокола. Документ разработан департаментом образования и молодежной политики Югры.

Для должного проведения выпускных мероприятий важно составить предварительные списки участников, сообщают «Новости Югры». Линейки важно провести на открытом воздухе, приглашенные родители должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат вакцинации, отметил руководитель департамента Алексей Дренин.

Приступить к решению вопросов лучше заранее, люди должны успеть пройти тестирование или вакцинацию, подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. Количество выпускников и родителей внушительное, поэтому важно заранее решить, как будут проходить мероприятия, отметил директор депздрава Югры Алексей Добровольский.

Ранее сообщалось о решении властей Санкт-Петербурга провести «Алые паруса» в очном формате. Решение касается не только праздника выпускников, но и матчей чемпионата Европы по футболу, а также Петербургского международного экономического форума.