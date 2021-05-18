Американские СМИ рассказали о тайном плане США по захвату Калининграда

Вашингтон, 18 мая. Американские журналисты The National Interest рассказали о секретных планах Соединенных Штатов по захвату Калининграда.

Аналитики утверждают, что в Пентагоне обладают неким секретным планом по разрушению защищенного российского форпоста. По мнению экспертов, Калининград станет главной целью НАТО на случай конфликта в Восточной Европе — с этой целью Запад может начать «многодоменную операцию»: атака будет одновременно с нескольких направлений, включая киберпространство.

«Хакеры попытаются нарушить работу связи, а глушилки самолетов собьют с толку радары. Бомбардировщики, корабли и подводные лодки будут запускать крылатые ракеты большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетное вооружение», — пишут обозреватели NI.

По мнению авторов публикации, маловероятно, что Пентагон сразу задействует ядерное оружие для разрушения обороны города, однако аналитики вспомнили о недавней отработке имитации удара крылатыми ракетами по Калининграду.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее назвал Калининград «костью в горле» США и НАТО. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков полагает, что на Западе намеренно нагнетают «истерию» о якобы военной угрозе со стороны Калининграда, чтобы расширить свое военное присутствие в Восточной Европе, пишет RT.