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18 мая 16:46
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новостей
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
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Американские СМИ рассказали о тайном плане США по захвату Калининграда

Армия
Американские СМИ рассказали о тайном плане США по захвату Калининграда
Пресс-служба Балтийского флота

Вашингтон, 18 мая. Американские журналисты The National Interest рассказали о секретных планах Соединенных Штатов по захвату Калининграда.

Аналитики утверждают, что в Пентагоне обладают неким секретным планом по разрушению защищенного российского форпоста. По мнению экспертов, Калининград станет главной целью НАТО на случай конфликта в Восточной Европе — с этой целью Запад может начать «многодоменную операцию»: атака будет одновременно с нескольких направлений, включая киберпространство.

«Хакеры попытаются нарушить работу связи, а глушилки самолетов собьют с толку радары. Бомбардировщики, корабли и подводные лодки будут запускать крылатые ракеты большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетное вооружение», — пишут обозреватели NI.

По мнению авторов публикации, маловероятно, что Пентагон сразу задействует ядерное оружие для разрушения обороны города, однако аналитики вспомнили о недавней отработке имитации удара крылатыми ракетами по Калининграду.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее назвал Калининград «костью в горле» США и НАТО. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков полагает, что на Западе намеренно нагнетают «истерию» о якобы военной угрозе со стороны Калининграда, чтобы расширить свое военное присутствие в Восточной Европе, пишет RT.

сша нато калининград
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Все новости / Армия / Американские СМИ рассказали о тайном плане США по захвату Калининграда
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