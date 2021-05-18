Диетологи назвали блюда, которые помогут легче перенести жару

Москва, 18 мая. Рацион в необычайно жаркую погоду необходимо облегчить. Диетологи рассказали, какие блюда помогут легче перенести жару.

В чрезвычайно теплые дни в организме могут происходить изменения, поэтому важно сбалансировать режим питания. Так, в жару лучше отдавать предпочтение холодным супам, поскольку те не только освежают, но и снабжают организм влагой. Диетолог Сергей Обложко отметил, что многие такие блюда содержат большое количество минералов, помогающих восполнить нехватку микроэлементов в жаркое время.

По словам диетолога Маргариты Королевой, окрошка и ботвинья положительно сказываются на моторике кишечника и насыщают клетчаткой. Благодаря этому в жару проводится профилактика ненужных проблем с желудочно-кишечным трактом, передает РИА Новости.

Ранее синоптики предупредили об аномально высокой температуре в Москве. Термометры покажут около +30...+33 градусов, передает «Ридус».

Столичным жителям из-за сильной жары уже начали выдавать бесплатно воду в метро. Такое решение приняли из-за повышения температуры на некоторых станциях.