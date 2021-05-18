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16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
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Общество
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Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке

Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Владимир Шаповалов, политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ, прокомментировал выход фильма «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Он отметил, что продвижение национальных интересов за рубежом на сегодняшний день остается одной из важнейших задач. Причем геополитические конкуренты России делают все, чтобы этому помешать. Они пытаются подорвать авторитет Москвы в мире и на Африканском континенте особенно.

РФ активно развивает сотрудничество с государствами региона. В частности, с Центральноафриканской Республикой, которой оказывает помощь в борьбе с боевиками и в восстановлении страны после провалившейся попытки государственного переворота со стороны экс-президента Франсуа Бозизе.

«В этом смысле создание контента, который бы формировал образ нашей страны и ее действий на уровне других стран, имеет большое значение. Эти элементы «мягкой силы», демонстрация истинных, настоящих целей российской политики, реальных действий тех или иных российских авторов в различных странах, в том числе в ЦАР, очень важны», — подчеркнул Шаповалов.

Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

Создание картин, похожих на «Туриста», которые несли бы тот же посыл, должно получить необходимую поддержку и продвижение, добавил эксперт. По его мнению, то, что мировая премьера фильма прошла в центральноафриканской столице, имеет символическое значение. Картина посвящена событиям, которые произошли в республике, а потому очень правильно, что именно ее жители первыми увидели кино.

«Чрезвычайно важно донести до граждан республики позицию и роль России в этом процессе. То, что фильм вначале показали там, где происходят все эти события, в ЦАР, мне кажется правильным. Он обращен именно к народу ЦАР. Он формирует и продвигает образ России как братской страны, которая оказывает помощь», — отметил политолог.

Кроме того, Владимир Шаповалов поделился своим мнением относительно будущих фильмов, похожих на «Туриста» и «Шугалея». Последний также основан на реальных событиях и рассказывает о том, как ливийские боевики похитили российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Я уверен, что таких фильмов будет больше. Они станут элементом российской «мягкой силы» и поспособствуют формированию позитивного образа России, продвижению его среди народов тех стран, которым она оказывает помощь. В том числе и на Африканском континенте», — считает эксперт.

Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

Он отметил, что «Шугалей» рассказывает об очень драматичных событиях, которые, к счастью, завершились благополучно. Остается надеяться, что в основу будущих картин не лягут подобные истории, в которых могут пострадать наши граждане.

Политолог обратил отдельное внимание на участие центральноафриканцев в работе над фильмом «Турист». По его мнению, это еще один способ показать лицо России, позволить местным жителям понять далекое от них государство:

«Значительная часть творческой интеллигенции этих стран приобщается к российской культуре, идеям, ценностям. Формируется понимание и представление о той позитивной роли, которую Россия играет на современном этапе развития африканских стран».

Российский зритель оценит художественный фильм «Турист» 19 мая. Премьера состоится на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени. В Сети уже опубликован трейлер боевика, и все желающие могут познакомиться с первыми кадрами захватывающей истории.

турист африка цар
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