Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке

Владимир Шаповалов, политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ, прокомментировал выход фильма «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Он отметил, что продвижение национальных интересов за рубежом на сегодняшний день остается одной из важнейших задач. Причем геополитические конкуренты России делают все, чтобы этому помешать. Они пытаются подорвать авторитет Москвы в мире и на Африканском континенте особенно.

РФ активно развивает сотрудничество с государствами региона. В частности, с Центральноафриканской Республикой, которой оказывает помощь в борьбе с боевиками и в восстановлении страны после провалившейся попытки государственного переворота со стороны экс-президента Франсуа Бозизе.

«В этом смысле создание контента, который бы формировал образ нашей страны и ее действий на уровне других стран, имеет большое значение. Эти элементы «мягкой силы», демонстрация истинных, настоящих целей российской политики, реальных действий тех или иных российских авторов в различных странах, в том числе в ЦАР, очень важны», — подчеркнул Шаповалов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Создание картин, похожих на «Туриста», которые несли бы тот же посыл, должно получить необходимую поддержку и продвижение, добавил эксперт. По его мнению, то, что мировая премьера фильма прошла в центральноафриканской столице, имеет символическое значение. Картина посвящена событиям, которые произошли в республике, а потому очень правильно, что именно ее жители первыми увидели кино.

«Чрезвычайно важно донести до граждан республики позицию и роль России в этом процессе. То, что фильм вначале показали там, где происходят все эти события, в ЦАР, мне кажется правильным. Он обращен именно к народу ЦАР. Он формирует и продвигает образ России как братской страны, которая оказывает помощь», — отметил политолог.

Кроме того, Владимир Шаповалов поделился своим мнением относительно будущих фильмов, похожих на «Туриста» и «Шугалея». Последний также основан на реальных событиях и рассказывает о том, как ливийские боевики похитили российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Я уверен, что таких фильмов будет больше. Они станут элементом российской «мягкой силы» и поспособствуют формированию позитивного образа России, продвижению его среди народов тех стран, которым она оказывает помощь. В том числе и на Африканском континенте», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Он отметил, что «Шугалей» рассказывает об очень драматичных событиях, которые, к счастью, завершились благополучно. Остается надеяться, что в основу будущих картин не лягут подобные истории, в которых могут пострадать наши граждане.

Политолог обратил отдельное внимание на участие центральноафриканцев в работе над фильмом «Турист». По его мнению, это еще один способ показать лицо России, позволить местным жителям понять далекое от них государство:

«Значительная часть творческой интеллигенции этих стран приобщается к российской культуре, идеям, ценностям. Формируется понимание и представление о той позитивной роли, которую Россия играет на современном этапе развития африканских стран».

Российский зритель оценит художественный фильм «Турист» 19 мая. Премьера состоится на телеканале НТВ в 23:40 по московскому времени. В Сети уже опубликован трейлер боевика, и все желающие могут познакомиться с первыми кадрами захватывающей истории.