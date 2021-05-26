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новостей
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
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18:00
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Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина

Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
Федеральное агентство новостей  / 

Народная артистка России Валерия — супруга Иосифа Пригожина — входит в число наиболее востребованных звезд российской эстрады. Помимо музыкальных достижений, Валерия известна своими патриотическими взглядами: она член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, не испугалась санкций за поддержку воссоединения Крыма с Россией…

По просьбе ФАН Иосиф Пригожин посвятил Валерии свою авторскую колонку.

Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

Почему Валерия достойна подражания. Мнение Иосифа Пригожина

Постараюсь отрешиться от личного и быть, насколько это возможно, беспристрастным. Валерия, на мой взгляд, очень важный человек для российского шоу-бизнеса, по большому счету — для нашего искусства. В продолжение нашей предыдущей беседы, где я рассказывал, сколько налогов она платит ежегодно в государственную казну, отмечу: она примерная, можно даже сказать — образцовая мать. Валерия прекрасно воспитала троих детей и при этом не брала ни копейки у государства. Все расходы на детей, в том числе на их образование, оплачивались из ее заработков.

Сама Валерия — тоже по-настоящему образованный человек. Она получила высшее музыкальное образование, является серьезным специалистом в этой области. На мой взгляд, работа Валерии как музыканта не имеет ничего общего с тем, как когда какой-то блогер, ничего не умеющий и не знающий, просто скачет по сцене и этим зарабатывает. Валерия верна своей профессии, она отдала сцене более 35 лет. Она не только поет — она актриса, преподает, пишет книги, работает на телевидении. Она не стоит на месте и все время развивается.

Вообще, хотя это заявление вам наверняка покажется небеспристрастным, скажу: считаю Валерию примером для подражания. То, как она выглядит в свои 53 года, это пример здорового образа жизни, что она демонстрирует в своем Instagram. Думаю, этим она многих вдохновляет.

Уважаю Валерию как профессионала, ценю в ней то, что она абсолютный труженик. Всецело поддерживаю и разделяю ее гражданскую позицию. Считаю ее честнейшим человеком, который любит свою профессию, своих близких, свою страну.

Знаете, как в любимом фильме, но немного перефразированное:

«Комсомолка, спортсменка, красавица и просто хороший человек!»

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шоу-бизнес валерия иосиф пригожин2
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