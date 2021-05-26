Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина

Народная артистка России Валерия — супруга Иосифа Пригожина — входит в число наиболее востребованных звезд российской эстрады. Помимо музыкальных достижений, Валерия известна своими патриотическими взглядами: она член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, не испугалась санкций за поддержку воссоединения Крыма с Россией…

По просьбе ФАН Иосиф Пригожин посвятил Валерии свою авторскую колонку.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Почему Валерия достойна подражания. Мнение Иосифа Пригожина

Постараюсь отрешиться от личного и быть, насколько это возможно, беспристрастным. Валерия, на мой взгляд, очень важный человек для российского шоу-бизнеса, по большому счету — для нашего искусства. В продолжение нашей предыдущей беседы, где я рассказывал, сколько налогов она платит ежегодно в государственную казну, отмечу: она примерная, можно даже сказать — образцовая мать. Валерия прекрасно воспитала троих детей и при этом не брала ни копейки у государства. Все расходы на детей, в том числе на их образование, оплачивались из ее заработков.

Сама Валерия — тоже по-настоящему образованный человек. Она получила высшее музыкальное образование, является серьезным специалистом в этой области. На мой взгляд, работа Валерии как музыканта не имеет ничего общего с тем, как когда какой-то блогер, ничего не умеющий и не знающий, просто скачет по сцене и этим зарабатывает. Валерия верна своей профессии, она отдала сцене более 35 лет. Она не только поет — она актриса, преподает, пишет книги, работает на телевидении. Она не стоит на месте и все время развивается.

Вообще, хотя это заявление вам наверняка покажется небеспристрастным, скажу: считаю Валерию примером для подражания. То, как она выглядит в свои 53 года, это пример здорового образа жизни, что она демонстрирует в своем Instagram. Думаю, этим она многих вдохновляет.

Уважаю Валерию как профессионала, ценю в ней то, что она абсолютный труженик. Всецело поддерживаю и разделяю ее гражданскую позицию. Считаю ее честнейшим человеком, который любит свою профессию, своих близких, свою страну.

Знаете, как в любимом фильме, но немного перефразированное: