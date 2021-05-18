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новостей
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
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Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным

Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
фото из личного архива Максима Пряхина  / 

Тула, 18 мая. Особенность профессии спасателя в том, что человек, выбирающий для себя такой путь, готов помогать окружающим не только по требованию службы. Он помогает по зову сердца. Причем не только людям, но и животным. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Тульской области Максим Пряхин — именно такой. Он готов идти на выручку всем, кто нуждается в спасении. В беседе с ФАН спасатель вспоминает случаи спасения, когда он действовал, используя профессиональные навыки, но как обычный человек, приходящий на помощь.

«Приехал как-то к родителям на выходные. Они живут на первом этаже многоквартирного дома. Вечером услышал лай собаки. Она скулила очень жалобно, продолжалось это почти всю ночь. Наутро решил выяснить, что случилось. Уже тогда понимал, что, возможно, с животным что-то случилось. Спустился к подвалу, понял, что оттуда собака звуки подавала. Пробовал подозвать ее, она не приходила. Оказалось, что собака пробралась внутрь через отверстие в стене, может быть, провалилась, так как от проема до пола было значительное расстояние. Нашел кирпичи и подручные средства, выложил своеобразную лесенку к проему в стене. Собака, по виду маленькая дворняжка, сама поняла, что нужно сделать. Поднялась к отверстию, вышла на улицу и убежала», — рассказал ФАН Максим Пряхин.

Как настоящему спасателю не по профессии, а по призванию, Максиму Пряхину приходилось помогать животным не только на глубине, как в подвале, но и на высоте.

«Шел днем по улице в форме, бабушка ко мне обратилась. Ее кошка забралась на дерево, не могла спуститься. Недалеко от места работы дело было. Попросил ребят найти трехколенную лестницу, приставили к дереву. Меня предупредили, что кошка может не поверить, что ее хотят снимать, поэтому может поцарапать. Взял строительные краги, полез. Кошка испугалась, стала выше забираться, пыталась укусить, но краги не прокусила. Сумел ее снять, отдать хозяйке», — вспомнил в беседе с ФАН еще один случай Максим Пряхин.

Многолетний опыт работы и приобретенные навыки позволяют Максиму действовать быстро и уверенно в любой необычной ситуации. Но на помощь он приходит, потому что понимает, что кому-то она очень нужна.

тульская область спасатель хорошие новости россии просто герой
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