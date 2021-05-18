Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным

Тула, 18 мая. Особенность профессии спасателя в том, что человек, выбирающий для себя такой путь, готов помогать окружающим не только по требованию службы. Он помогает по зову сердца. Причем не только людям, но и животным. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Тульской области Максим Пряхин — именно такой. Он готов идти на выручку всем, кто нуждается в спасении. В беседе с ФАН спасатель вспоминает случаи спасения, когда он действовал, используя профессиональные навыки, но как обычный человек, приходящий на помощь.

«Приехал как-то к родителям на выходные. Они живут на первом этаже многоквартирного дома. Вечером услышал лай собаки. Она скулила очень жалобно, продолжалось это почти всю ночь. Наутро решил выяснить, что случилось. Уже тогда понимал, что, возможно, с животным что-то случилось. Спустился к подвалу, понял, что оттуда собака звуки подавала. Пробовал подозвать ее, она не приходила. Оказалось, что собака пробралась внутрь через отверстие в стене, может быть, провалилась, так как от проема до пола было значительное расстояние. Нашел кирпичи и подручные средства, выложил своеобразную лесенку к проему в стене. Собака, по виду маленькая дворняжка, сама поняла, что нужно сделать. Поднялась к отверстию, вышла на улицу и убежала», — рассказал ФАН Максим Пряхин.

Как настоящему спасателю не по профессии, а по призванию, Максиму Пряхину приходилось помогать животным не только на глубине, как в подвале, но и на высоте.

«Шел днем по улице в форме, бабушка ко мне обратилась. Ее кошка забралась на дерево, не могла спуститься. Недалеко от места работы дело было. Попросил ребят найти трехколенную лестницу, приставили к дереву. Меня предупредили, что кошка может не поверить, что ее хотят снимать, поэтому может поцарапать. Взял строительные краги, полез. Кошка испугалась, стала выше забираться, пыталась укусить, но краги не прокусила. Сумел ее снять, отдать хозяйке», — вспомнил в беседе с ФАН еще один случай Максим Пряхин.

Многолетний опыт работы и приобретенные навыки позволяют Максиму действовать быстро и уверенно в любой необычной ситуации. Но на помощь он приходит, потому что понимает, что кому-то она очень нужна.