Полицейские разыскивают по горячим следам насильника девочки в Сочи

Сочи, 18 мая. Неизвестный мужчина совершил нападение на семилетнюю девочку на улице Лысая Гора.

Незадолго до случившегося школьница возвращалась с учебы домой. Педофил следил за девочкой в автобусе, а когда она вышла на Лысой Горе, то побежал за ней. Через несколько мгновений он догнал ребенка, отвел его в глухое место и изнасиловал.

Сейчас пострадавшая девочка находится в шоковом состоянии. Медики зафиксировали у нее при осмотре черепно-мозговую травму и повреждения половых органов. На месте, где произошло ЧП, работают следовали, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.