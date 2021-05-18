Пожилым россиянам дали советы по работе на огороде в жаркие дни

Москва, 18 мая. Жаркая погода может негативно сказаться на состоянии пожилых людей, которые любят заниматься огородом. Кардиолог Юрий Конев дал советы, как обезопасить свое здоровье.

Важно разумно ставить перед собой задачи и помнить о возрастных ограничениях, советует врач. Конев уточнил, что с возрастом физические возможности человека начинают уменьшаться.

«Нужно настроить себя так, что если температура воздуха выше 23-24 градусов, то лучше не работать на солнце. Работать можно в часы, когда солнце стоит невысоко – до 12 дня и после пяти вечера», — посоветовал эксперт в эфире «Радио 1».

Нагрузка во время работ в огороде не должна длиться больше часа, добавил Конев. Между работами на участке стоит делать перерыв 10-15 минут. Врач также посоветовал прикрывать голову во время жары и не забывать о сохранении оптимального режима потребления жидкости.

Температура в ряде регионов Центральной России в ближайшее время может повыситься до +35 градусов. Как сообщалось ранее, эту информацию озвучили в Гидрометцентре РФ.