Гендиректор «Главкосмоса» рассказал, как Россия под санкциями работает с другими странами

Москва, 18 мая. Россия продолжает сотрудничество с другими странами в космической отрасли вопреки санкциям, заявил гендиректор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

Индия, Китай, Франция и другие государства выступают давними партнерами РФ, заявил гендиректор «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) в эфире телеканала «Россия-24».

«С ними мы находим возможность взаимодействовать и в этих непростых условиях. Также ведем адресную работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнил он.

Москва по космической отрасли продолжает совместную работу со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Влияние санкций ощущается косвенно, уточнил Лоскутов. Из-за рестрикций методы конкуренции иногда являются недобросовестными, обратил он внимание.

Роскосмос ранее сообщил о выделении 318 миллионов рублей для разработки и создания станции для исследования Венеры.