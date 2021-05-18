Депутаты Госдумы поддержали запрет на сотрудничество с нежелательными НПО за границей

Москва, 18 мая. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который запрещает россиянам сотрудничать с нежелательными иностранными организациями за границей.

Парламентарии поддержали изменения в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан». В пояснительной записке уточняется, что профильная думская комиссия установила неоднократные факты прохождения россиянами обучения за рубежом. Граждане РФ исследовали влияние на избирательные кампании и массовые беспорядки.

Законопроект предусматривает запрет на участие россиян в деятельности иностранной организации, которая признана в России нежелательной за пределами страны.

В Госдуме ранее поддержали инициативу против участия в выборах лиц, связанных с экстремистскими организациями. Законопроект запрещает им избираться на пост депутата.