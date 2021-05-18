Панина без трусов сравнили с Микки Рурком

Мадрид, 18 мая. Фотографии известного российского актера Алексея Панина в обнаженном виде взбудоражили поклонников. Фолловеры раскритиковали артиста за отсутствие фантазии.

После переезда в Испанию актер из «Жмурок» заметно успокоился и стал реже шокировать фолловеров своим контентом. Однако, заскучав в период пандемии, артист решил возобновить традицию и продемонстрировать свои ягодицы на публику. Панин опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует спиной к камере.

На снимке видно, что на актере нет нижнего белья, при этом ракурс взят так, чтобы никакие интимные части тела в кадр не попали. Под публикацией Панин намекнул, что в последнее время у него стали возникать проблемы со здоровьем.



Поклонники отметили, что соскучились по откровенным фотографиям своего кумира. Некоторые подчеркнули, что на этой фотографии Панин необычайно похож на голливудскую звезду Микки Рурка.

«Я подумала, что это Микки Рурк»; «Это не Микки Рурк. Хотя и похож»; «Какая пошлость... Ну куда это годится, Алексей? Микки или не Микки, а все равно — срамота», — отметили фолловеры звездного аккаунта.

Переехавший в Испанию артист часто публикует не только откровенные снимки, но и те, на которых запечатлена его несовершеннолетняя дочь Анна. Некоторое время назад Панин выложил видео, на котором его ребенок «бомжует» на улице.