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новостей
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
16:20
Общество
Сторонница легализации оружия Бутина оценила решения Госдумы после стрельбы в Казани
16:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за смену состава правительства
16:19
Общество
Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
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Панина без трусов сравнили с Микки Рурком

Шоу-бизнес
Панина без трусов сравнили с Микки Рурком
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Мадрид, 18 мая. Фотографии известного российского актера Алексея Панина в обнаженном виде взбудоражили поклонников. Фолловеры раскритиковали артиста за отсутствие фантазии.

После переезда в Испанию актер из «Жмурок» заметно успокоился и стал реже шокировать фолловеров своим контентом. Однако, заскучав в период пандемии, артист решил возобновить традицию и продемонстрировать свои ягодицы на публику. Панин опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует спиной к камере.

На снимке видно, что на актере нет нижнего белья, при этом ракурс взят так, чтобы никакие интимные части тела в кадр не попали. Под публикацией Панин намекнул, что в последнее время у него стали возникать проблемы со здоровьем.

Поклонники отметили, что соскучились по откровенным фотографиям своего кумира. Некоторые подчеркнули, что на этой фотографии Панин необычайно похож на голливудскую звезду Микки Рурка.

«Я подумала, что это Микки Рурк»;

«Это не Микки Рурк. Хотя и похож»;

«Какая пошлость... Ну куда это годится, Алексей? Микки или не Микки, а все равно — срамота», — отметили фолловеры звездного аккаунта.

Переехавший в Испанию артист часто публикует не только откровенные снимки, но и те, на которых запечатлена его несовершеннолетняя дочь Анна. Некоторое время назад Панин выложил видео, на котором его ребенок «бомжует» на улице.

актер панин рурк
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