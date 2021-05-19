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19 мая 06:25
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
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05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
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Общество
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«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение

Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
instagram.com  /  @instadzhigurda

Евровидение помогает в продвижении на международном уровне как нашей страны, так и ее талантливых артистов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что участие в европейском музыкальном конкурсе обходится нашей стране порядка 650 тысяч евро.

«А с чьей-то точки зрения это даже мало, потому что речь идет о престиже. Понятно, что это попсовый конкурс, но он служит для продвижения страны и ее талантов, а для раскрутки нужно потратиться. Разве это деньги для конкурса мирового уровня?» — сообщил артист.

Никита Джигурда отметил, что, на его взгляд, широкой публике следует задуматься над другим вопросом.

«Меня больше волнует, что пошли «наезды» на талантливую певицу [Манижу], что она, таджичка, представляет русскую женщину. Это бред сивой кобылы! Весь фильм «Любить по-русски», который мы делали с великим Матвеевым, декламировалось: «У нас отобрали понятие — советский. Давайте вернем понятие — русский». Это не только национальность, но и наднациональность, как в Америке», — пояснил собеседник ФАН.

650 тысяч евро — разве это деньги?: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
instagram.com  / @manizha

В завершение он напомнил, что конкуренция за зрительские симпатии зависит не только от таланта исполнителя.

«Нужно гордиться, что талантливая девчонка представляет Россию. Что там эти 650 тысяч. Миллион евро нужно тратить! Нужно больше вкладывать и в шоу-бизнес, но также и в истинное искусство, культуру. Это идеология! Наши западные и европейские партнеры в своих так называемых звезд вкладывают гораздо больше денег», — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда рассказал в беседе с ФАН о том, как его задержали в Америке за секс в общественном месте.

евровидение джигурда
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