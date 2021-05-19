«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение

Евровидение помогает в продвижении на международном уровне как нашей страны, так и ее талантливых артистов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что участие в европейском музыкальном конкурсе обходится нашей стране порядка 650 тысяч евро.

«А с чьей-то точки зрения это даже мало, потому что речь идет о престиже. Понятно, что это попсовый конкурс, но он служит для продвижения страны и ее талантов, а для раскрутки нужно потратиться. Разве это деньги для конкурса мирового уровня?» — сообщил артист.

Никита Джигурда отметил, что, на его взгляд, широкой публике следует задуматься над другим вопросом.

«Меня больше волнует, что пошли «наезды» на талантливую певицу [Манижу], что она, таджичка, представляет русскую женщину. Это бред сивой кобылы! Весь фильм «Любить по-русски», который мы делали с великим Матвеевым, декламировалось: «У нас отобрали понятие — советский. Давайте вернем понятие — русский». Это не только национальность, но и наднациональность, как в Америке», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @manizha

В завершение он напомнил, что конкуренция за зрительские симпатии зависит не только от таланта исполнителя.

«Нужно гордиться, что талантливая девчонка представляет Россию. Что там эти 650 тысяч. Миллион евро нужно тратить! Нужно больше вкладывать и в шоу-бизнес, но также и в истинное искусство, культуру. Это идеология! Наши западные и европейские партнеры в своих так называемых звезд вкладывают гораздо больше денег», — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда рассказал в беседе с ФАН о том, как его задержали в Америке за секс в общественном месте.