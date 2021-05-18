В Ленобласти мошенники заставили медбрата набрать кредиты на 3 млн рублей

Санкт-Петербург, 18 мая. В полицию области обратился 62-летний медбрат местной больницы. Он заявил, что мошенники заставили его набрать кредиты почти на 3 млн рублей.

Неизвестный человек вошел к заявителю в доверие, заставил его взять семь потребительских кредитов в разных банках и перевести на счета мошенников, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Общая сумма ущерба составила 3,1 млн рублей.

По информации следствия, мужчину одолевали звонками неизвестные, говорили, что кто-то пытается на его имя взять кредит, и, чтобы избежать проблем, нужно взять его уже самостоятельно. В один момент медбрат понял, что общается с мошенниками, но те стали угрожать, что подадут на него заявку в полицию и раскроют его персональные данные в интернете. Полицейские расследуют данное преступление, разыскиваются все причастные к правонарушению лица.

Неизвестные, представившись сотрудниками банка, обманули 62-летнего жителя Москвы, сообщал ФАН. Они вынудили набрать мужчину кредитов на 4,5 млн рублей.